Экс-директор ЦРУ: «Надеюсь Украина сделает за НАТО всю работу»

Игорь Шкапа.  
31.10.2026 15:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 838
 
Дзен, США, Украина, ЦРУ


Российская армия активно внедряет инновации на поле боя, зачастую опережая Украину и ее западных союзников.

Об этом в эфире видеоканала International Spy Museum заявил экс-глава ЦРУ, отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия активно внедряет инновации на поле боя, зачастую опережая Украину и ее западных...

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«Китайцы, северные корейцы и в некоторой степени иранцы очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине, как Россия внедряет инновации. Впрочем, сами они тоже не стоят на месте.

Мы привыкли считать, что украинцы значительно опережают других в плане инноваций – подобно тому, как мы верим в наше собственное лидерство в сфере искусственного интеллекта, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот отрыв вовсе не так велик, как кажется.

Более того, в ходе войны в Украине русские порой осваивали те или иные возможности даже раньше, чем они появлялись у украинцев», – говорит Петреус.

У него спросили, поддет ли украинский опыт на пользу США.

«Украина, безусловно, самая крупная, наиболее боеспособная и, пожалуй, самая инновационная военная сила в Европе. При этом стоит отметить справедливости ради, что русские так же активно занимаются внедрением инноваций.

У них этот процесс чаще идет «сверху вниз», тогда как у украинцев — скорее «снизу вверх».

К слову, именно такой подход в большей степени характерен и для нашей собственной системы.

В конечном счете, когда всё это останется позади, окажется, что украинская армия сделала для НАТО то, что в противном случае пришлось бы делать армиям стран НАТО, если бы Украина пала под натиском русских, если бы Россия достигла своих целей в Украине», – заявил Петреус.

Он добавил, что планирует посещать Украины и во время войны, и даже после ее завершения.

«Хотелось бы, чтобы Украина сумела использовать тот исключительный опыт, который она продемонстрировала в разработке, производстве и применении беспилотных систем всех типов», – резюмировал экс-глава ЦРУ.

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English version :: Читать на английском Экс-директор ЦРУ: «Надеюсь Украина сделает за НАТО всю работу»

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