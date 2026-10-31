«НАТО уже не нужно! Станем державой-наёмником и заживём!» – в Киеве смакуют новую «национальную идею»
Украина обречена стать страной-наёмником, которая будет поставлять живую силу и обслуживать интересы НАТО по всему миру.
Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады тимошенковец Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно поставить вопрос, что такое успешная Украина и что такое Украина в Европе. Наверное, вместо того, чтобы ожидать гарантий по 5 статье НАТО, которая эфемерная, надо думать о том, чтобы самим давать гарантии Европе.
На платной основе будем предоставлять гарантии того, что наши Вооружённые силы будут базой Вооружённых сил объединённой Европы. И тогда мы будем гарантией для них, а не они для нас», – сказал Власенко.
«Я понимаю вашу Realpolitik, но это Спарта. Страна-наёмник, это будет плохо для Украины», – возразил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский политический философ Сергей Дацюк.
Однако развить мысль ему не дал депутат от «Слуг народа» Алексей Жмеренецкий.
«Так это уже происходит. Я только что вернулся из Польши. Страны НАТО уже перенимают у Украины процедуры закупок вооружения, изготовление дешёвых БПЛА. Украинская армия – самая тренированная, и с реальным боевым опытом.
Украина – это уже бесценный актив для союзников. Так что это уже факт, который произошёл», – расписывал Зе-подельник.
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