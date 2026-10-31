Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина обречена стать страной-наёмником, которая будет поставлять живую силу и обслуживать интересы НАТО по всему миру.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады тимошенковец Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нам нужно поставить вопрос, что такое успешная Украина и что такое Украина в Европе. Наверное, вместо того, чтобы ожидать гарантий по 5 статье НАТО, которая эфемерная, надо думать о том, чтобы самим давать гарантии Европе. На платной основе будем предоставлять гарантии того, что наши Вооружённые силы будут базой Вооружённых сил объединённой Европы. И тогда мы будем гарантией для них, а не они для нас», – сказал Власенко.

«Я понимаю вашу Realpolitik, но это Спарта. Страна-наёмник, это будет плохо для Украины», – возразил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский политический философ Сергей Дацюк.

Однако развить мысль ему не дал депутат от «Слуг народа» Алексей Жмеренецкий.