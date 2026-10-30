Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед отделами МВД Черногории, которые отвечают за выдачу видов на жительство, в последние дни выстроились огромные очереди, которые в основном состоят из россиян и турок.

Дело в том, что с 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан РФ, Белоруссии, Турции, КНР и Саудовской Аравии. Те из них, кто хочет остаться в балканской стране, пытаются урегулировать свой статус, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В последние дни перед отделами Министерства внутренних дел Черногории во всех крупных городах страны выстраиваются толпы и очереди, словно в преддверии сезона получения разрешений на временное трудоустройство. На этот раз «хаос» связан с изменениями визового режима и правилами пребывания иностранных граждан в Черногории.

В связи с этим большое количество иностранных граждан до вступления в силу новых правил спешит завершить или продлить процедуры получения временного вида на жительство и разрешения на работу в отделах Министерства внутренних дел Черногории.

Предварительная запись и очереди на входе длятся уже несколько недель, сообщают черногорские СМИ. В частности, в приморском городе Бар очередь в отдел МВД сначала занимали в 3-4 часа ночи, а теперь это происходит с предыдущего вечера. Подавляющее большинство в очередях составляют граждане России и Турции.

Самая большая очередь наблюдается в столице страны, Подгорице. Для граждан Черногории там предусмотрен отдельный вход, в то время как у входа, предназначенного для приема иностранных граждан, образуются толпы. При этом возникают конфликты и негодование по поводу ожидания.

В настоящее время в Черногории насчитывается около 70 000 иностранцев, имеющих утвержденный вид на временное проживание, из которых более 40 000 имеют одновременно вид на жительство и разрешение на работу.

Генеральный директор управления гражданского состояния и личных документов Министерства внутренних дел Черногории Драган Дашич недавно подтвердил телеканалу TV Vijesti, что рабочая нагрузка в региональных подразделениях значительно возросла из-за наплыва иностранных граждан, требующих легализации своего пребывания в преддверии введения нового визового режима 1 ноября.

Чиновник не оспаривает необходимость укрепления кадровых ресурсов, но также указывает на наличие злоупотреблений системой в переходный период.

В частности, в отделах МВД прекратили принимать заявления на внж от собственников фирм, зарегистрированных в последние несколько месяцев – в основном этим путём шли граждане России. Дашич издевательски заявил, что эти люди могут оспорить отказ в приёме документов в суде, и анонсировал проверку всех новых компаний, заявления собственников которых уже приняты.