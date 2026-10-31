Глобалисты в Европе стремительно теряют политические позиции.

Об этом в эфире болгарского видеоканала «Поглед Инфо» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Европе может быть разрешена, в первую очередь, через выборы, которые могут пройти уже в 27 году. Ожидается, что произойдет смена власти во Франции. Макрон уже не может баллотироваться на следующий Все социологические данные показывают, что, скорее всего, новым президентом Франции станет Марин Ле Пен, которая постоянно критиковала глобалистов.

Могут произойти очень серьезные изменения и в Германии. «Альтернатива для Германии» сейчас начинает набирать всё больше и больше голосов. И мы видим, что после каждого провала «Христианского демократического союза» на выборах в каждой конкретной земле, где проходят местные выборы, все чаще и более громко звучит призыв к Мерцу, чтобы он ушел в отставку.

В Британии Найджел Фараж тоже начинают набирать силу. И они тоже сейчас поднимают вопрос о том, чтобы произошли досрочные выборы», – сказал Бондаренко.