Европа думала оттянуть кризис за счёт войны на Украине, но просчиталась
Глобалисты в Европе стремительно теряют политические позиции.
Об этом в эфире болгарского видеоканала «Поглед Инфо» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация в Европе может быть разрешена, в первую очередь, через выборы, которые могут пройти уже в 27 году. Ожидается, что произойдет смена власти во Франции. Макрон уже не может баллотироваться на следующий Все социологические данные показывают, что, скорее всего, новым президентом Франции станет Марин Ле Пен, которая постоянно критиковала глобалистов.
Могут произойти очень серьезные изменения и в Германии. «Альтернатива для Германии» сейчас начинает набирать всё больше и больше голосов. И мы видим, что после каждого провала «Христианского демократического союза» на выборах в каждой конкретной земле, где проходят местные выборы, все чаще и более громко звучит призыв к Мерцу, чтобы он ушел в отставку.
В Британии Найджел Фараж тоже начинают набирать силу. И они тоже сейчас поднимают вопрос о том, чтобы произошли досрочные выборы», – сказал Бондаренко.
«Так что могут произойти очень серьезные перемены. Более того, на эти серьезные перемены пытаются влиять и Илон Маск, который не скрывает своего разочарования в европейских элитах, и Россия, и Китай, и даже Израиль.
Все они в меру своих возможностей раскачивают лодку, раскачивают ситуацию, которая сегодня сложилась в Европе.
И мы наблюдаем, что Европа, которая стремительно приближалась к экономическому кризису и считала, что из-за войны на Украине кризис можно оттянуть каким-то образом, она увязла в этой войне.
Она вынуждена выделять огромные средства на эту войну для Украины. И это может только усугубить кризис, который действительно сейчас мы видим уже начинает охватывать Европу», – добавил он.
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