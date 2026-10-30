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Украина физически не может защитить свою энергетику, особенно когда удары русских начинают сосредотачиваться на одних и тех же объектах.

Об этом заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко на проходящем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница с прошлым годом заключается в интенсивности и новых технологиях, которые применяет Россия в ударах против нашей энергосистемы. Это самые большие проблемы, о которых я говорил не раз. Нам нужно больше физической защиты наших объектов. К сожалению, уровень боеприпасов для ПВО очень низкий. На сегодняшний день мы не можем защищать наши теплоэлектростанции, другие электростанции», – жаловался Тимченко.

«И опыт последних месяцев показывает, что две-три массированные атаки могут лишить нас энергетики. Если русские начнут сосредотачиваться на одном объекте и будут продолжать эти удары постоянно, то у нас нет возможности обеспечить работу этих объектов», – констатировал директор энергохолдинга.

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