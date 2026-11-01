Экс-глава МИ5: «Российское наступление на Киев организовала украинская разведка»

Игорь Шкапа.  
01.11.2026 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, СБУ, Спецоперация, Украина


Конфликт между Украиной и Россией имеет все признаки гражданской войны.

Об этом в интервью литовскому изданию «Делфи» заявил экс-глава британской разведки МИ5 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт между Украиной и Россией имеет все признаки гражданской войны. Об этом в интервью...

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Ведущий обратил внимание, что во время событий Крымской весны на сторону России переходили высокопоставленные офицеры ВМСУ вместе с экипажами кораблей, руководители СБУ и ГУР.

«Это было отвратительно. Но послушайте, по своей сути конфликт между Украиной и Россией напоминает гражданскую войну. Эти две страны исторически настолько близки, как в языковом, так и в культурном плане, что меня этот инцидент не удивляет», – рассуждал Дирлав.

Литовский журналист заметил, что эти люди «совершившили грубую измену», а потому «это уже слишком далеко зашло, чтобы называть гражданской войной».

«Да, но украинские спецслужбы поступили точно так же с русскими, когда те начали наступление», – ответил британец.

На это ведущий заметил, что на сторону Украины перелетел лишь один российский вертолет, пилот которого потом был убит в Испании.

«Да, но в феврале 2022 года русские полагали, что через местные власти им удалось установить контроль над всеми городами на пути к Киеву. Но на самом деле операцией руководила украинская разведка, и они просто сообщили им об этом. Уверен, вы знаете эту историю», – утверждал Дирлав.

Напомним, что украинская пропаганда тиражировала другую версию: мол, политики вроде Виктора Медведчука обещали России, что их будут встречать хлебом-солью, на что якобы и купилась Москва.

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