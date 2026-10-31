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Украинский налёт воздушными шарами с БПЛА по московским аэропортам стал возможен только благодаря помощи Пентагона, специалисты которого помогли рассчитать направление ветра.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе возобновились удары по Москве в связи с форумом, куда прилетали африканские лидеры. Закрывались аэропорты московского хаба. Для этого были использованы, в частности, воздушные шары», – попросил прокомментировать ведущий.

«Этот план Украины закрытия неба над Москвой, он никак не может быть осуществлен. Потому что главное, что нужно добиться – аэропорты должны быть закрыты постоянно. Если с перерывами, то тогда люди просто ждут, самолёты возобновляют свои полёты, и потихонечку очередь рассасывается. А надо, чтобы они всегда были закрыты. Но для этого Украине не хватает количества дронов», – сказал Ширяев.