Пентагон продолжает помогать ВСУ терроризировать Москву
Украинский налёт воздушными шарами с БПЛА по московским аэропортам стал возможен только благодаря помощи Пентагона, специалисты которого помогли рассчитать направление ветра.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На этой неделе возобновились удары по Москве в связи с форумом, куда прилетали африканские лидеры. Закрывались аэропорты московского хаба. Для этого были использованы, в частности, воздушные шары», – попросил прокомментировать ведущий.
«Этот план Украины закрытия неба над Москвой, он никак не может быть осуществлен. Потому что главное, что нужно добиться – аэропорты должны быть закрыты постоянно. Если с перерывами, то тогда люди просто ждут, самолёты возобновляют свои полёты, и потихонечку очередь рассасывается.
А надо, чтобы они всегда были закрыты. Но для этого Украине не хватает количества дронов», – сказал Ширяев.
«И вот, попытались выйти задешево из положения с помощью воздушных шаров, которые стоят копейки. На них были подвешены судовые отражатели радиоволн, чтобы светить в лучах радиолокаторов за много-много километров, обозначать себя. В общем, из-за них частично и были закрыты аэропорты.
Но это ненадежные средства. Их гонит ветер. И сегодня у тебя получилось, так вот совпало удачно. А завтра ветер падает в другую сторону. Невозможно использовать шары как средство постоянного давления на аэропорты.
В ВСУ есть штатные метеорологи, но это не те люди, на мнение которых будет полагаться. Главные сведения по метеорологии поступают от военных метеорологов США. Пентагон поставляет полностью всю картину, как необходимо, для действующей армии», – добавил он.
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