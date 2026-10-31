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Украина уже несколько лет безуспешно пытается добиться лишения России места в ООН.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть трек, который мы ещё не закончили до конца: это поставить под сомнение место России в ООН в связи с тем, что они неправомерно стали якобы правопреемниками СССР, которыми они не являются. Понятно, что это теоретическая история, потому что есть консенсус среди постоянных членов Совбеза ООН, там есть Китай. Но нам нужно продолжать это делать, ставить под сомнение. Возможно, для этого даже можно использовать провокации, мы можем посоветовать это тем людям, которые этим занимаются», – сказал Власенко.

Депутат от «Слуг народа» Алексей Жмеренецкий напомнил, что это официальная позиция, Верховная рада еще в 2024 году направила в ООН соответствующее постановление.

«Дважды в году в ООН собираются 160 делегаций парламентов, и там на каждой ассамблее Украина произносит речь о неправомерности нахождения России в ООН. И то, что снято табу на эту тему, и что присвоить себе стул Советского Союза под шумок не получится – это уже заметно. Сейчас наша задача – добиться, чтобы парламенты стран-союзников приняли такие же постановления. Самые активные в этом вопросе – эстонцы, финны. И как только соберётся несколько таких постановлений парламентов, тогда появится возможность вынести проект резолюции на генеральную Ассамблею», – подытожил Жмеренецкий.

Напомним, накануне Рада, которая уже несколько лет назад должна была переизбрать свой состав, но заседает под предлогом военного положения, потребовала от мира не признавать новый состав Госдумы.