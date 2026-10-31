«Никакого дефицита ракет нет! Дайте сейчас!» – бандеровка раскатала губу в Брюсселе
Отсутствие у Киева противоракет не столько связано с общим дефицитам, сколько с тем, что у многих стран нет «политической состоятельности» рискнуть и дать свои перехватчики сейчас.
Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетьманчук на проходившем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы делаем всё возможное, и я должна признать, что здесь самая большая проблема – не исчерпанность запасов или ограниченность мировых запасов перехватчиков. Это так, это одна из причин.
Но в большинстве случаев, и я должна признать это здесь, я должна сказать это: в большинстве случаев речь идёт о политической несостоятельности принять на себя рассчитанный риск и предоставить эти перехватчики Украине сейчас», – сказала Гетьманчук.
«Особенно сейчас, когда мы не просим прямых донатов, мы просим об обмене. Дайте нам свои ракеты из ваших запасов сейчас, чтобы мы смогли пережить зиму, пройти эту зиму», – клянчила бандеровка, обещая вернуть хозяевам дефицитные «Пэтриоты» когда-то потом – когда их произведут в США.
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