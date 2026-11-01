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Несмотря на заявления о необходимости переговоров, у киевского режима нет реального желания мира.

Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая цель переговоров? То есть, мы действительно хотим мира? Нет, потому что речь о мире не идет. Мы действительно хотим приостановки боевых действий на фронте и ударов по тылам? Но мы так не ставим вопрос. У нас нет пошагового представления, как вообще может возникнуть мир. У власти нет стратегии достижения мира», – сказал Дацюк.