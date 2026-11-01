Зе-власть даже не думает о стратегии движения к миру и сохранения жизней – укро-философ

Вадим Москаленко.  
01.11.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на заявления о необходимости переговоров, у киевского режима нет реального желания мира.  

Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на заявления о необходимости переговоров, у киевского режима нет реального желания мира.  ...

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«Какая цель переговоров? То есть, мы действительно хотим мира? Нет, потому что речь о мире не идет. Мы действительно хотим приостановки боевых действий на фронте и ударов по тылам? Но мы так не ставим вопрос.

У нас нет пошагового представления, как вообще может возникнуть мир. У власти нет стратегии достижения мира», – сказал Дацюк.

«Дело в том, что с врагом мириться невозможно. Пока Россия и Путин – враг, мира быть не может.

Возможно, нам понадобится 10-20 лет для заключения мира. Так бывает. Но эти 15 лет до наступления мира можно воевать, а можно осуществлять важную для обеих стран работу по выходу на позицию, из которой возможен мир.

То есть можно продолжать умирать, а можно продолжать изменения в двух странах. Это разные режимы. Один режим сохраняет жизни людей, другой режим – нет. Но у нас нет стратегии достижения мира», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Зе-власть даже не думает о стратегии движения к миру и сохранения жизней – укро-философ

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