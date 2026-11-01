В Польше обострился конфликт между правительством и главой государства. Силовики по команде премьера Дональда Туска захватили здание Конституционного суда, при попытке попасть туда – президенту Каролю Навроцкому публично намяли бока.

Поскольку никаких рычагов влияния на ситуацию Навроцкий не имеет, Польша де-факто превратилась в диктатуру Туска, а его правительство – в хунту. Однако в отношении к России оба этих политика всё равно остаются союзниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вечером в пятницу, 30 октября, на сайте Конституционного суда (КС) Польши появилось уведомление о приостановлении на месяц полномочий председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского. Новым и. о. главы была названа соратница премьер-министра Польши Анна Корвин-Пётровская, а вокруг здания Конституционного трибунала было выставлено усиленное полицейское оцепление с участием спецназа.

Позже оказалось, что само здание КС, которое примыкает к канцелярии премьера, было изначально захвачено спецназом, который вошёл через ворота между двумя учреждениями. Кроме того, в Варшаву стали стягивать полицию из регионов – секретный приказ об этом был отправлен ещё 29 октября, а пик готовности спецназа, вооружённого автоматами, в документе был назначен на 2-3 ноября.

У КС стали собираться сторонники оппозиционных партий, лидеры которых обвинили Дональда Туска в совершении государственного переворота. Президент Польши Кароль Навроцкий, направлявшийся в это время с визитом в Сенегал, приказал развернуть самолёт. При этом позже появилась информация о том, что Туск хотел помешать возвращению президентского борта в Варшаву, но армия отказалась выполнить приказ премьера.

Около двух часов ночи Навроцкий прорвался через полицейский кордон, войдя в здание Конституционного суда. При этом главе государства публично намяли бока, а его охрана демонстративно в это не вмешивалась. Стоит отметить, что в Польше безопасность всех высших должностных лиц обеспечивает Служба государственной охраны, подчиняющаяся МВД, а фактически – премьеру.

Вместе с Навроцким в здание Конституционного суда Польши зашли председатель Верховного суда страны Збигнев Капинский и заместитель председателя КС Бартоломей Соханский – председателя этого органа Богдана Свенчковского силовики не пропустили. Однако в пять часов утра Навроцкий покинул здание КС, а его представитель зачитал заявление президента, в котором было сказано:

«Ночью был нарушен конституционный порядок Польши и силой захвачен конституционный государственный орган. В связи с угрозой внутренней безопасности Польши я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил для урегулирования политической ситуации».

Хотя в заявлении было сказано, что президент «обеспечил допуск на рабочее место законно исполняющего обязанности заместителя председателя Конституционного суда, судьи Бартломея Соханского», сам Соханский, лишённый какой-либо поддержки внутри здания, вскоре покинул его.

После отъезда Навроцкого число протестующих у КС резко уменьшилось. На протяжении 31 октября к кордону полиции подходили новые люди, особенно когда там появлялся председатель КС Богдан Свенчковский, который вяло изображал желание войти в здание. Но по состоянию на вечер субботы там находились лишь несколько десятков людей, а в воскресенье их стало ещё меньше, что неудивительно: 1 ноября католики отмечают День всех святых, и почти 80% поляков в этот день посещают могилы своих предков.

Кароль Навроцкий в субботу провёл серию консультаций с представителями политических сил, представленных в парламенте. Кроме прямо поддерживающих президента оппозиционных партий «Право и Справедливость» (ПиС), «Конфедерация», «Конфедерация Польской короны» и «Развитие плюс», на них также пришли лидеры двух партий, входящих в правящую коалицию (Польская народная партия и «Третий путь»), а также маргинальные левые из партии «Вместе».

Партии премьера Туска («Гражданская коалиция») и спикера Сейма (парламента) Владимира Чарастого («Левые») консультации демонстративно проигнорировали.

После консультаций прозвучали различные предложения – полностью перезагрузить состав Конституционного суда, избрав его судей на основе новых правил (конституционным, а не простым большинством парламента), создать до парламентских выборов осенью будущего года техническое правительство во главе с нейтральным политиком и т.п. Лидер контрсистемной «Конфедерации Польской короны» Гжегож Браун и вовсе предложил PolExit – то есть выход Польши из ЕС.

Вот только президент в Польше – фигура номинальная, а как показали события в ночь на 31 октября – ещё и прикосновенная.

Реальная же власть в стране принадлежит Дональду Туску, причём с момента его возвращения в кресло премьера в декабре 2023 года политик её значительно укрепил. При этом Туска неоднократно обвиняли в осуществлении государственного переворота.

Так, ещё в январе 2025 года Богдан Свенчковский подал в прокуратуру заявление о совершении государственного переворота, в частности, со стороны премьер-министра Дональда Туска. В нём шла речь о том, что «организованная преступная группа», как назвал Свенчковский правящую коалицию и сформированное ею правительство, не выполняла решения Верховного и Конституционного судов Польши. Кроме того, она с помощью «насилия и незаконных угроз» препятствовала деятельности упомянутых судов и входящих в их состав судей, и прекратила публикацию в Официальном вестнике решений КС. Никакой реакции прокуратуры на это заявление не было.

А в конце июля 2025-го тогдашний спикер Сейма Шимон Головня заявил, что коллеги по коалиции ему «неоднократно предлагали или советовали совершить государственный переворот», то есть сорвать или отложить присягу избранного президента страны Кароля Навроцкого. Но на допросе в прокуратуре Головня пошёл на попятную – мол, его слова были всего лишь политической риторикой.

На самом же деле Туск совершил первый этап государственного переворота уже через несколько дней после возвращения к власти. 9 января 2024 года польская полиция вошла в Президентский дворец в Варшаве и задержала двух депутатов Сейма от оппозиционной партии ПиС – бывшего главу МВД Мариуша Каминского и его бывшего заместителя Мацея Вонсика. Тогдашний президент Анджей Дуда ничего не смог с этим поделать – и продолжил попытки сотрудничества с Туском.

После физического захвата Конституционного суда Польши власть Дональда Туска стала практически безраздельной – ведь Генеральная прокуратура страны формально подчинена правительству, а Верховный суд давно стал исполнителем команд премьера де-факто. Кроме того, Туск имеет полную поддержку глобалистов из Брюсселя, которые видят в Польше важный инструмент в борьбе с влиянием Дональда Трампа в Евросоюзе.

В свою очередь, Кароль Навроцкий и поддерживающие его политические силы считаются сторонниками Трампа – вот только помочь им президент США ничем не может (да и поддержка с его стороны вполне может стать контрпродуктивной, как это было на выборах в Венгрии).

Так что, несмотря на постоянный рост рейтингов польской оппозиции, на протяжении ближайшего года она в целом, и опирающийся на неё президент страны в частности, будут находиться под возрастающим прессингом Дональда Туска и его хунты.

К примеру, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек уже потребовал снятия иммунитета с судей КС Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханского, а также вызова на допрос по делу о «штурме КС» самого президента Навроцкого.

Вечером 31 октября в эфире государственного телеканала TVP выступил Дональд Туск. Он обвинил Кароля Навроцкого в «незаконном вторжении» на территорию Конституционного суда, а также в том, что президент играет на руку антидемократическим и пророссийским силам.

«На протяжении многих лет в Польше существуют организации и политики, стремящиеся уничтожить демократию и верховенство права. Сегодня моя задача не в том, чтобы судить об их мотивах. Будь то жадность, глупость или предательство, в конечном итоге результат один и тот же. И не случайно они находят поддержку во всем мире среди пророссийских сил. Сегодня в этом конфликте они используют поддержку российской армии ботов в интернете и даже получили публичные комплименты от главного идеолога Кремля», – заявил польский премьер.

Он с явным удовлетворением отметил, что отныне Конституционный суд начнет функционировать должным образом.

«Задача исполнительной власти, а следовательно, и моя, заключается в обеспечении безопасности и условий его работы, и я намерен выполнять свою роль», – подытожил Туск.

Для России чисто тактически выгодно поддержание в Польше максимального уровня внутренней нестабильности, – ведь эта страна является ключевым союзником Украины, а через хаб в польском Жешуве поставляется Киеву более 80% западного оружия.

Однако Навроцкий, как и Туск, выступает за продолжение поддержки Украины, и оба этих политика регулярно выступают с русофобских позиций. Главная оппозиционная партия Польши, «Право и Справедливость», также стоит на стороне Киева.

Условно пророссийской можно назвать лишь «Конфедерацию Польской короны» – вот только её давно требуют запретить и Туск, и европейские глобалисты.

Поскольку сделать это может только Конституционный суд Польши, то местные конспирологи уверены, что именно ради этого его и захватили. Что ж, до официального начала избирательной кампании в Польше осталось не так уж много времени, и можно будет проверить эту версию.