Иноагент Чичваркин: Россия может продолжать в том же духе ещё 33 года

Вадим Москаленко.  
01.11.2026 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1847
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Даже если киевская пропаганда не врёт относительно того, что РФ якобы продала часть из золотого фонда для покрытия расходов, украинцам очень нескоро станет от этого легче.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из России и объявленный террористом в РФ бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если киевская пропаганда не врёт относительно того, что РФ якобы продала часть из...

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«Сейчас из-за очень высокой цены на нефть и ту нефть, которую Россия продаёт, Россия получает сверхприбыль. Золотые запасы в России совершенно огромные. 2 200 с лишним тонн. Продали, по-моему, 60 тонн. Продали 2,7%. Это всё, что продали.

Поэтому «Диалог UA» [раструбивший о «перемоге»] пытается поддержать украинское общество подобными новостями, но сказал только часть правды. Действительно продали немного золота – 3%. С такой скоростью продавать золото можно ещё, как вы понимаете, 33 года. Даже 43 года можно продавать с такой скоростью», – рассуждал иноагент.

«Поэтому, к огромному сожалению, экономического давления на Путина пока осуществить никому не удаётся», – сокрушался Чичваркин.

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