За четыре месяца украинская логистика на Чёрном море сократилась на 95%, поэтому киевский режим сосредоточит усилия на развитии дунайского судоходства.

Об этом на выступлении в Верховной раде заявил украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С июля наступил один из самых сложных этапов в морской логистике – ситуация с безопасностью на Черном море существенно ухудшилась. Если раньше порты Одессы перегружали в среднем 6 миллионов тонн ежемесячно, то с августа – лишь около 300 тысяч. Это 95% от общего объема », – сказал министр.

«Дунай уже перебирает на себя долю грузопотока. В первом полугодии порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск в июле обрабатывали в среднем 560 тысяч тонн, сентябре – втрое больше, почти 1,5 миллиона тонн.

С румынской стороной договорено о необходимом количестве судопроходов соответственно Сулинским каналом, прорабатывалось увеличение количества смотровых групп, организаций ночного проведения.

Для развития портов Дуная реализовываем грант на 35 миллионов долларов, сейчас расширяем пакет до 50 миллионов», – отчитался министр.