«Украина наводнена русскими агентами»: экс-глава ЦРУ стращает подопечных из СБУ
Широкое использование русского языка на Украине облегчает работу спецслужбам РФ.
Об этом в эфире видеоканала International Spy Museum заявил экс-глава ЦРУ, отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая подняла тему недавней перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве.
«Знаете, когда страна находится в состоянии войны, особенно если агрессоры выглядят так же, как вы, и говорят на том же языке (ведь в Украине до сих пор широко используется русский, хотя страна постепенно переходит на украинский — языки очень близки, но это отнюдь не одно и то же), возникают серьезные трудности с контрразведывательной деятельностью, поскольку шпионы в Украине могут быть повсюду.
Хорошо известно, что в Киеве действовали десятки таких агентов, когда Россия начала операцию, рассчитывая захватить город за три дня, а затем вернуться домой на парад победы.
Проблема заключается в том, что люди, находящиеся в стране и якобы выступающие на вашей стороне, на самом деле могут вести двойную игру, то есть работать на Россию. Это крайне серьезная проблема», – сказал Петреус.
Он говорит, что регулярно обсуждает эти вопросы с представителями СБУ во время своих поездок на Украину. Кроме того, он сообщил, что консультирует и украинскую полицию, которая жалуется на вербовку украинцев через соцсети.
«В ряде случаев вербовщики действуют прямо из российских тюрем: они находят людей в соцсетях, вовлекают их в свою орбиту, а затем постепенно подталкивают к совершению все более тяжких преступлений — вплоть до действий, носящих, скажем так, «кинетический» (силовой) характер. Именно в таких условиях приходится работать СБУ», – оправдывает перестрелку двух украинских спецслужб Петреус.
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