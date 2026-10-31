Широкое использование русского языка на Украине облегчает работу спецслужбам РФ.

Об этом в эфире видеоканала International Spy Museum заявил экс-глава ЦРУ, отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая подняла тему недавней перестрелки между ГУР и СБУ в Киеве.

«Знаете, когда страна находится в состоянии войны, особенно если агрессоры выглядят так же, как вы, и говорят на том же языке (ведь в Украине до сих пор широко используется русский, хотя страна постепенно переходит на украинский — языки очень близки, но это отнюдь не одно и то же), возникают серьезные трудности с контрразведывательной деятельностью, поскольку шпионы в Украине могут быть повсюду.

Хорошо известно, что в Киеве действовали десятки таких агентов, когда Россия начала операцию, рассчитывая захватить город за три дня, а затем вернуться домой на парад победы.

Проблема заключается в том, что люди, находящиеся в стране и якобы выступающие на вашей стороне, на самом деле могут вести двойную игру, то есть работать на Россию. Это крайне серьезная проблема», – сказал Петреус.