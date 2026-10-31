У Украины нет сил для продолжения блокады российских портов

Вадим Москаленко.  
31.10.2026 18:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 737
 
Дзен, Россия, Украина


Возобновление судоходства в Азовском море означает, что Украина больше не в силах поддерживать плотную блокаду российских портов.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновление судоходства в Азовском море означает, что Украина больше не в силах поддерживать плотную...

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«Сейчас пришла новость о том, что первые два корабля с зерном вышли из портов Азовского моря.

Это свидетельствует о том, что в России ситуация изменилась, а по отношению к Украине – нет.

Ведь порты Азовского моря закрыли сами российские власти. Это не Украина. Прямо конкретно портовые власти запретили выход кораблей, потому что их начали бомбить украинские дроны. И теперь впервые мы видим, два зерновоза вышли и еще два оформляют документы на выход сейчас», – сказал Ширяев.

«А порты Украины категорически закрыты. Начались удары по кораблям у побережья Украины, Болгарии и Румынии. И политики болгарские, румынские с возмущением заявляют: что же это такое, будем принимать меры, надо что-то делать. На разведку прилетел французский самолет, наблюдать за Черным морем.

А удары эти наносятся безэкипажными катерами российскими. Турция выпустила предупреждение, что будет тоже реагировать как-то. То есть, в отношении Украины ничего не поменялось», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском У Украины нет сил для продолжения блокады российских портов

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