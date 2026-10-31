У Украины нет сил для продолжения блокады российских портов
Возобновление судоходства в Азовском море означает, что Украина больше не в силах поддерживать плотную блокаду российских портов.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас пришла новость о том, что первые два корабля с зерном вышли из портов Азовского моря.
Это свидетельствует о том, что в России ситуация изменилась, а по отношению к Украине – нет.
Ведь порты Азовского моря закрыли сами российские власти. Это не Украина. Прямо конкретно портовые власти запретили выход кораблей, потому что их начали бомбить украинские дроны. И теперь впервые мы видим, два зерновоза вышли и еще два оформляют документы на выход сейчас», – сказал Ширяев.
«А порты Украины категорически закрыты. Начались удары по кораблям у побережья Украины, Болгарии и Румынии. И политики болгарские, румынские с возмущением заявляют: что же это такое, будем принимать меры, надо что-то делать. На разведку прилетел французский самолет, наблюдать за Черным морем.
А удары эти наносятся безэкипажными катерами российскими. Турция выпустила предупреждение, что будет тоже реагировать как-то. То есть, в отношении Украины ничего не поменялось», – добавил эксперт.
English version :: Читать на английском У Украины нет сил для продолжения блокады российских портов