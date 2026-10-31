«Европейцы думают, что мы всегда просим денег. Да, нам нужны деньги» – зачинщик Евромайдана

Константин Серпилин.  
31.10.2026 14:11
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Политика, Украина


Способность и готовность Украины наносить удары вглубь РФ по российским городам намного больше, чем имеющиеся ресурсы.

Об этом подстрекатель-майданщик и соросёнок Мустафа Найем заявил на проходившем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Способность и готовность Украины наносить удары вглубь РФ по российским городам намного больше, чем...

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«Когда я общался с аудиториями за пределами Украины, я спрашивал: поднимите руки, кто действительно верит, что русские остановятся на Украине? Поднимите руки. Никто. Если вы верите, что они не остановятся на Украине, почему вы не берёте украинскую оборонную промышленность в качестве равноправного партнера?

К сожалению, сейчас все европейские партнеры думают, что мы просим денег. Да, нам нужны деньги, нам нужны ресурсы. Наша способность бороться с русскими намного больше, чем наши ресурсы. Мы можем наносить удары вглубь страны, много городов можем поражать Единственное, чего не хватает, это денег», – клянчил Найем.

«Являются ли деньги самой важной вещью? Я хочу задать вам вопрос. Всех европейских стран-членов НАТО ВВП в сотни раз больше, чем у русских. Но за последние 10-20 лет они не могут их остановить.

Причина в том, что это не борьба между деньгами, а это борьба между решительностями», – вещал провокатор.

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English version :: Читать на английском «Европейцы думают, что мы всегда просим денег. Да, нам нужны деньги» – зачинщик Евромайдана

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