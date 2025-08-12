Арестович объяснил, почему Россия по праву начала СВО
Вписав в свою конституцию ЕС и НАТО, Украина делегитимизировала свою независимость и дала основания России для проведения своей военной операции.
К такому выводу в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста пришел экс-советник ОП Украины, внесенный РФ в список экстремистов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда Украина записала в конституцию вступление в НАТО и ЕС, то нарушила собственную Декларацию о независимости. И любой, кто признал ее независимость, может оспорить: вы нарушили Декларацию, теперь это не так, и мы может оспорить не только независимость, но и статус границ. Так вот, позиция России более обоснованная, чем позиция Украины», – подчеркнул экс-советник.
По его словам, «Украина апеллирует к нарушению международно признанных границ, а Россия апеллирует к нарушению Декларации о независимости, то есть условий, на которых мы вас признавали вообще независимой страной».
«И это так. Не фиг было вписывать НАТО и ЕС в конституцию и подрывать Декларацию. Декларация – основополагающий документ, от которого все остальные кустом вырастают. То есть в базовой точке юридически подорвана независимость Украины с точки зрения международного права. Когда вписали НАТО и ЕС в конституцию, Украина делегитимизировала свою независимость», – резюмировал Арестович.
