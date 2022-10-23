Арестович угрожает Грузии, где нарастают антиамериканские настроения

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Новости Украины

Арестович будет спасать Грузию от «пророссийского правительства» и 300 тысяч русских, приехавших в южно-кавказскую страну. Для этого он будет «проецировать туда силу», а у «миллиона отвоевавших украинских пацанов и девчат всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве».

Очередное воинствующее заявление высокопоставленного киевского чиновника с таким возмущением было воспринято грузинской общественностью, что со специальным заявлением выступил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

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Последний уверяет, что «можем иметь дело с психиатрической проблемой», а не с серьезным заявлением серьезного официального лица.

Тем не менее, Самхарадзе обещает поднять вопрос перед председателем Рады Стефанчуком, с которым он намерен встретиться в Загребе на так называемой «Крымской платформе».

С другой стороны, «Крымская платформа» является площадкой поддержки Киева. Противоречивость ситуации, когда «дружественная» Грузия будет защищаться от Украины на антироссийской площадке общения, подчеркивает двусмысленность положения Тбилиси, вынужденного клясться в дружбе Киеву, выслушивая угрозы коллективного Арестовича, не без основания обвиняющего грузин в неискренности.

Да, Арестович объективно оценивает роль Тбилиси, не присоединившегося к антироссийским санкциям и упорно отказывающегося от открытия «второго фронта» против северного соседа, и выражает позицию Киева. Более того, Арестович выражает позицию и намерения в отношений официального Тбилиси хозяев Киева – Вашингтона с Брюсселем.

Заявление главного пропагандиста бандеровской хунты – одна из тысяч попыток Киева нагадить Грузии. Оно последовало за введением Украиной санкций против четырех членов ближайшего окружения неформального лидера правящей «Грузинской мечты». В список попал брат Бидзины Иванишвили – Александр Иванишвили. Санкции были введены также и против нескольких грузинских бизнесменов, замеченных в деловых связях с РФ.

Серьезность ситуации заключается в том, что эти санкции могут предвещать аналогичные меры со стороны Запада. С другой стороны, дальнейшее отдаление Киева и Тбилиси налицо, и их отношения могут перерасти в открытую вражду.

К тому же к такому развитию событий подталкивает публичное противостояние между официозом Грузии с посольством США в Тбилиси, с удивлением созерцаемое всей общественностью Грузии за последние недели. Ведь такое противостояние не наблюдалось никогда за 30 лет постсоветского периода!

Тем самым антиамериканизм отныне не является чем-то маргинальным явлением, не говоря о масштабах антикиевских настроений в широких слоях грузинского общества.

Неудивительно, что Арестович со своим заявлением вновь стал суперпопулярной обсуждаемой фигурой киевской хунты. Особенно популярными стали в социальных сетях грузин ролики с переодевшимся в женскую одежду Арестовичем, где он изображен «страстной» особой.

И действительно угроза от такого типа не было бы воспринята всерьез, если бы проамериканская и прокиевская внутренняя грузинская оппозиция не имела бы мощную базу и колоссальную материальную и моральную поддержку со стороны США и ЕС. Оппозиция надеется не только на «миллион отвоевавшихся украинских парней и девушек», а довольно большую группу грузинских боевиков, воевавших против России на Украине.

Одного из них, погибшего на днях, похоронили в родном Цаленджихском районе с почестями. При этом перед домом погибшего грузинского боевика публично был сожжен российский флаг.

Такие эпатажные выходки никак не характеризуют предельно сдержанные церемонии похорон в Грузии и свидетельствуют о предельном напряжении в обществе, расколовшемся на два непримиримые лагеря русофобов, с одной стороны, готовых немедленно войной пойти против Абхазии и Южной Осетии, открывая «второй фронт» на юге, и сторонников мира с РФ, с другой стороны.

В случае слабины властей, вооруженное гражданское противостояние представляется вполне реальным, тем более, что в начале 90-х Грузия уже пережила гражданскую войну с кровопролитием серьезного масштаба.

Поэтому заявление Арестовича нужно воспринять как свидетельство о существовании сценарий «спасения Грузии от пророссийского правительства» с вооруженным грузино-украинским совместным компонентом.

Напоминаем, что американский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер гордится «Грузинским легионом» и призывает «вдохновиться» примером легиона и «изгнать российское влияние» из грузинского правительства и общества!

Да, мы настаиваем на том что заявление украинского бывшего шутника в женском обличии (родившегося между прочим в Грузии) нужно воспринять всерьез на фоне весьма неблагоприятного социального фона для правящей «Грузинской мечты», которую спасает только прагматичная политика неприсоединения к враждебному к России лагерю. Такая политика спасает Грузию от встречных экономических санкций Российской стороны, что со стопроцентной гарантией повлекла бы за собой коллапс экономики и социальной системы Грузии.