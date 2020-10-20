Арктический фронт: Россия готовится рекордными темпами нарастить производство СПГ

20.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия вошла в пятерку крупнейших производителей сжиженного природного газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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«Восстановление энергетического рынка связано с развитием Арктики. В ней сосредоточены огромные залежи углеводородов, которые оцениваются в 7,33 млрд тонн нефти и 50,45 трлн кубометров газа.

Глава Минэнерго России Александр Новак считает природный газ, по запасам которого Россия занимает первое место в мире, одним из самых перспективных и экологичных ресурсов в XXI веке. Ведущий тренд последних лет – масштабное расширение мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). В 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших производителей СПГ. К 2035 году стоит цель нарастить производство с текущих 29 млн до 140 млн тонн СПГ в год», – пишет издание.

В публикации отмечается, что из запланированных в России до 2035 года восьми новых заводов по сжижению газа четыре будут находиться непосредственно в Арктике (Обский СПГ, Арктик СПГ, Арктик СПГ-2, Арктик СПГ-3), два на Дальнем Востоке (Дальневосточный СПГ, Владивостокский СПГ) и два на Балтике (Балтийский химический комплекс и СПГ-Портовая).

Примечательно, что самые крупные производства будут сосредоточены именно в Арктике.