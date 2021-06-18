Армия Сербии получит китайские ЗРК FK-3 и российские ЗРПК «Панцирь С1»

18.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Первая батарея китайского ЗРК средней дальности FK-3, построенная по образцу российской С-300, должна поступить в ВС Сербии до конца текущего года.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценке издания, закупка китайского зенитно-ракетного комплекса станет самой большой модернизацией сербской армии со времен Югославской Народной Армии, а Сербия станет первым иностранным пользователем этого оружия. Сделка с китайцами о покупке ЗРК была согласована в 2019 году. В течение следующего 2020 года контракт был уточнен, и Сербия начала его оплату.

«Одновременно с подготовкой к принятию нового ракетного комплекса в сербскую армию организуется набор личного состава для обучения работе с ним, – рассказал «Новостям» источник в комсоставе сербской армии. – Некоторые офицеры уже побывали в Китае и прошли базовую подготовку, теперь планируется ускорить обучение людей работе с «китайскими С-300». В личном составе будет проведена переподготовка соединений, находящихся в настоящее время на ракетах «Нева», а также перевод расчетов системы «Куб», которая будет выведена из эксплуатации в связи с исчерпанием ракетных ресурсов».

Также к имеющимся батареям «Панцирь С» российского производства, до конца этого года ВС Сербии получат модернизированную «ПанцирС1» с радаром большей дальности действия, лучшей защитой и вооруженной новыми ракетами, дальность которых составляет до 40 километров. Также Белград заинтересован в приобретении российских станций радиоэлектронной борьбы «Красуха» и французских ПЗРК «Мистраль», договор о поставке которых был заключен два года назад и которые планируется установить на бронемашины сербского производства.

В список потребностей сербской армии также входят боевые беспилотники. Пока известно, что Сербия отправила заказ на партию таких машин (тип и страна производства неизвестны), которые смогут нести бомбы массой 500 килограммов. Недавно же завершилась подготовка к использованию китайских боевых беспилотников, которые уже находятся на вооружении ВС страны, и возможности этих беспилотных летательных аппаратов будут продемонстрированы на крупных учениях в Пештере, запланированных на 27 июня.