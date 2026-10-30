После войны Зе-шайку развесят на каштанах Крещатика, а власть захватят вооружённые банды – Коцаба
После завершения боевых действий, сотни тысяч вооружённых украинских ветеранов разбредутся по криминальным бандам либо личным армиям олигархов.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда в одночасье сотни тысяч людей с легким, а возможно и не только с легким стрелковым оружием, вернутся с фронта, а фронт непременно посыпется, потому что нет денег, нет оружия.
Нет оружия – проигрыш на фронте. И мотивации тоже нет без денег. Потому что ТЦК-шники насильно тебя хватают и уже через две недели тебя привозят трупом в мешке – типа, герои не умирают», – сказал Коцаба.
«И когда вооружённые люди с посттравматическим синдромом вернутся домой. А дома, по сути, власти нет. То, что есть власть коррумпированная, но их быстренько там порежут, повесят на каштанах по Крещатику висеть.
У вернувшихся семьи нет. Жена где-то там больше третьего ребенка рожает. Уже не от него, соответственно. Работы нет. Есть вариант: либо банда, то есть криминалитет…
Либо какую-то частную армию, какой-то местечковый олигарх, который понимает, что для бизнеса нужно иметь свою частную армию, иначе другой олигарх всё заберет. Потому что прав будет в этой всей вакханалии послевоенной – прав будет тот, у кого калибр оружия больше», – добавил он.
English version :: Читать на английском После войны Зе-шайку развесят на каштанах Крещатика, а власть захватят вооружённые банды – Коцаба