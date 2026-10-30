После войны Зе-шайку развесят на каштанах Крещатика, а власть захватят вооружённые банды – Коцаба

Вадим Москаленко.  
30.10.2026 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После завершения боевых действий, сотни тысяч вооружённых украинских ветеранов разбредутся по криминальным бандам либо личным армиям олигархов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения боевых действий, сотни тысяч вооружённых украинских ветеранов разбредутся по криминальным бандам либо...

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«Когда в одночасье сотни тысяч людей с легким, а возможно и не только с легким стрелковым оружием, вернутся с фронта, а фронт непременно посыпется, потому что нет денег, нет оружия.

Нет оружия – проигрыш на фронте. И мотивации тоже нет без денег. Потому что ТЦК-шники насильно тебя хватают и уже через две недели тебя привозят трупом в мешке – типа, герои не умирают», – сказал Коцаба.

«И когда вооружённые люди с посттравматическим синдромом вернутся домой. А дома, по сути, власти нет. То, что есть власть коррумпированная, но их быстренько там порежут, повесят на каштанах по Крещатику висеть.

У вернувшихся семьи нет. Жена где-то там больше третьего ребенка рожает. Уже не от него, соответственно. Работы нет. Есть вариант: либо банда, то есть криминалитет…

Либо какую-то частную армию, какой-то местечковый олигарх, который понимает, что для бизнеса нужно иметь свою частную армию, иначе другой олигарх всё заберет. Потому что прав будет в этой всей вакханалии послевоенной – прав будет тот, у кого калибр оружия больше», – добавил он.

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English version :: Читать на английском После войны Зе-шайку развесят на каштанах Крещатика, а власть захватят вооружённые банды – Коцаба

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