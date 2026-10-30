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После завершения боевых действий, сотни тысяч вооружённых украинских ветеранов разбредутся по криминальным бандам либо личным армиям олигархов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в одночасье сотни тысяч людей с легким, а возможно и не только с легким стрелковым оружием, вернутся с фронта, а фронт непременно посыпется, потому что нет денег, нет оружия. Нет оружия – проигрыш на фронте. И мотивации тоже нет без денег. Потому что ТЦК-шники насильно тебя хватают и уже через две недели тебя привозят трупом в мешке – типа, герои не умирают», – сказал Коцаба.