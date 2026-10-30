Американские истребители Ф-16, которые поставлены ВСУ, не могут противодействовать российским КАБам.

Об этом в эфире канала «Милитарный», отвечая на соответствующий вопрос, заявил Тарас Чмут, военный аналитик и глава фонда, оказывающего поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что может сделать F-16 с КАБом? Поймает его с собой или поймает ракету от Су 35-г, который прикрывает. Для этого нужны другие подходы. Это не проблема послать F-16, чтобы его сбили. К сожалению, такое уже было и не раз.

Люди почему-то думают, что если у вас есть F-16, то вы теперь можете выполнять ими все задачи, забывая, что у русских есть довольно успешная дальнобойная ракета, которая может работать на расстоянии до 300 км. И у них есть такая же ракета С-400, которая может работать из-за наведения с РЛС самолета, истребителя. И в этом сочетании нет решения, как бороться с воздушными целями каждый день.

Да, можно иногда делать какие-то засады, вытаскивать «Пэтриот» на ЛБС,

если бы еще были ракеты к нему, там еще как-то рисковать, пробовать рисковать летчиками. Но решит ли это системную проблему? Нет, не решит», – рассуждает эксперт.