Волонтер ВСУ жалуется: «Американские истребители не могут приблизиться к российским самолётам – носителям КАБов»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 22:25
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американские истребители Ф-16, которые поставлены ВСУ, не могут противодействовать российским КАБам.

Об этом в эфире канала «Милитарный», отвечая на соответствующий вопрос, заявил Тарас Чмут, военный аналитик и глава фонда, оказывающего поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские истребители Ф-16, которые поставлены ВСУ, не могут противодействовать российским КАБам. Об этом в...

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«А что может сделать F-16 с КАБом? Поймает его с собой или поймает ракету от Су 35-г, который прикрывает. Для этого нужны другие подходы. Это не проблема послать F-16, чтобы его сбили. К сожалению, такое уже было и не раз.

Люди почему-то думают, что если у вас есть F-16, то вы теперь можете выполнять ими все задачи, забывая, что у русских есть довольно успешная дальнобойная ракета, которая может работать на расстоянии до 300 км. И у них есть такая же ракета С-400, которая может работать из-за наведения с РЛС самолета, истребителя. И в этом сочетании нет решения, как бороться с воздушными целями каждый день.

Да, можно иногда делать какие-то засады, вытаскивать «Пэтриот» на ЛБС,
если бы еще были ракеты к нему, там еще как-то рисковать, пробовать рисковать летчиками. Но решит ли это системную проблему? Нет, не решит», – рассуждает эксперт.

Ведущая спросила, не станут ли лучшим вариантом французские и шведские истребители.

«Если бы были к ним дальнобойные ракеты, возможно, да. Вопрос, в каком количестве, подтвердят ли они свои характеристики и не будут ли даже на 50 км хуже российских, потому что этого расстояния достаточно для того, чтобы держать на расстоянии наши самолеты», – заявил Чмут.

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English version :: Читать на английском Волонтер ВСУ жалуется: «Американские истребители не могут приблизиться к российским самолётам – носителям КАБов»

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