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США фактически признали правоту России о необходимости увязывать конфликт на Украине с вопросами глобальной безопасности.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб, ныне директор по большой стратегии (Grand Strategy) в американском Институте Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из аспектов, претерпевших изменения в позиции США, по крайней мере, в том, что касается их публичной риторики относительно переговоров об урегулировании, заключается в том, что Соединенные Штаты теперь заявляют о необходимости расширить повестку дня. Нам следует обсудить архитектуру европейской безопасности. По сути, американская сторона впервые признала, что дискуссия должна выходить за рамки узкой двусторонней повестки между Россией и Украиной. На кону стоит более масштабный вопрос, который необходимо обсудить. Россияне настаивали на этом на протяжении многих лет, а Соединенные Штаты до сих пор не были готовы затрагивать эту тему. На мой взгляд, весьма примечательно и, возможно, обнадеживающе», – сказал Биб.

Впрочем, он добавил, что сомневается в способности нынешних переговорщиков от США, и считает, что для решения вопросов глобальной безопасности нужно привлекать Пентагон, ЦРУ и прочие органы госаппарата, до этого фактически не вовлеченные в переговорный процесс.

«Этого при администрации Трампа, по сути, не происходило. Они, на мой взгляд, верно подмечают, что так называемое «глубинное государство» — постоянный аппарат власти в Вашингтоне — не желает идти на компромисс с Россией и не хочет обсуждать с ней вопросы европейской безопасности. Они категорически против этого. Если попытаться вовлечь их в дискуссию, то, скорее всего, за стол переговоров попадут люди, которые на самом деле вовсе не заинтересованы в компромиссном решении с Россией», – указывает на проблему отставной ЦРУшник.

По его словам, ситуация создает реальную дилемму для администрации Трампа.