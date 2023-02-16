Артемовск: укронацисты похищают детей и планируют взрывы оставшихся зданий

Похоже, что укрокодла спешно готовится к быстрому драп-маршу из Артемовска, планируя при этом совершить циничную масштабную провокацию. Не исключено, что по образцу Бучи.

Об этом косвенно свидетельствуют все ее действия последних дней.

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Так, начиная с 13 февраля, в город – вернее, в то, что от него осталось после 9 месяцев обстрелов изнутри украинскими «оборонителями», запрещается въезд журналистов и волонтеров. Исключение может быть сделано только для тех, кто имеет особый мандат областной военной администрации, гнездящейся в Краматорске.

Пропуска выдаются ее уполномоченными совместно с полицией, причем для их получения необходимо обладать аккредитацией ВСУ. Что сие может означать?

В первую очередь то, что ксиву для освещения дальнейших событий теперь смогут получить только самые проверенные, то бишь закосневшие в несусветной брехне и неисправимые фейкометчики из провластных информационных клоак. Почему только они – догадаться нетрудно: организаторы провокации не хотят рисковать, приглашая сторонних медийщиков, даже если они относятся к лояльным евроамериканским СМИ.

С той же целью полностью отстраняются и волонтеры – несмотря на то, что в городе еще остается от 2 до 6,5 тысяч жителей (в том числе 200 детей!), которые теперь вообще лишаются последнего куска хлеба и надежд на эвакуацию.

Вот что говорят жители Галина и Андрей, спасенные «вагнеровцами» из-под завала собственного дома, уничтоженного ВСУ в микрорайоне «Мясокомбинат»:

«Вначале волонтеры привозили «гуманитарку» к нам на район (это частный сектор – автор). Потом, больше двух месяцев назад, отказались, заявили: теперь доставлять не будем, сами приходите за ней в офис, то есть в центр города. Но туда из «Мясокомбината» добираться очень сложно и опасно. Самые отважные пробовали – и некоторые погибали, ведь стреляют все время, с утра до ночи, с ночи до утра – бац, бац, бац!… Мы не решались туда идти, питались остатками своих запасов. Однако для жителей центра это была хоть какая-то подмога. Теперь нет и ее – люди брошены на произвол судьбы. Вернее сказать, на голодание под обстрелами и взрывами…»

Вот как выглядит на аэрофото северно-западная часть Артемовска, известная среди горожан как район мясокомбината.

На фото четко видно, что она почти полностью уничтожена, не осталось ни единого целого здания, разрушения носят тотальный характер. На первом снимке узнается школа № 4 и соседний с ней детский садик «Аистенок», кафе «Шашлычный дворик» и соседние дома. Видны многочисленные пожары.

А на втором снимке – жилой квартал неподалеку, рядом с бывшим молокозаводом.

В Артемовске закрыты абсолютно все аптеки, до прошлой недели частично функционировали лишь 5 маленьких магазинчиков и один стихийный рынок. Ни лекарств, ни пропитания обездоленным людям больше получить негде. Теперь закрываются и эти точки. Равно как и все социальные службы.

Например, управление соцзащиты населения горсовета (то бишь собес) переведено в город Константиновку. Обратите внимание на объявление про то, что сия контора после перерыва «готова принимать жителей Бахмутской городской территориальной общины, которые не переместились в более безопасные места в связи с активными боевыми действиями на территории общины, по вопросам защиты населения».

И тут дело отнюдь не в стилистике, не в том, что, как говорил профессор Преображенский: кто на ком стоял? А в том, что несчастные люди – пенсионеры, старики и инвалиды, обычные клиенты собесов – и до центра-то своего родного города добраться не могут, а то и до соседней улицы, а тут им предлагают тащиться, рискуя жизнью, за десятки километров и торчать в очередях там, куда сбежала власть, обязанная им помогать.

«Какая социальная защита, о чем вы говорите? – возмущается житель города Арсений, переехавший в Днепр полтора месяца назад, отвечая на вопрос корреспондента «ПолитНавигатора». – Мы на свой страх и риск рванули с шурином на старом «Жигуле», что было очень стремно, ведь нам уже по 60 с гаком, и у каждого свои болячки. Но рискнули, потому что никакой соцзащиты здесь, в Бахмуте, для нас уже не было. Правда, должен честно сказать, иногда приезжали ребята-волонтеры, привозили «гуманитарку», поддерживали нас. А теперь вот, получается, что и их не пускают. Явно что-то нехорошее бандеровцы задумали, ох, чует мое сердце…»

Самое вопиющее, что происходит в последние дни в Артемовске – это похищения детей, причем среди бела дня, на глазах у родителей и других свидетелей. Ни крики родителей, ни мольбы о помощи к силовикам на похитителей не действуют.

«Это вообще немыслимо! – негодует Арсений, который узнал о таком факте от соседки, оставшейся в городе с малолетним ребенком и отцом-инвалидом . – Зинаида не могла бросить отца, прикованного параличом к постели, и не хотела отдавать сынка неизвестно в какие руки, непонятно кому! Она надеялась, что все-таки волонтеры или городские власти, вся эта «соцзащита», найдут возможность эвакуировать их всех троих (мужа у нее нет) и обеспечить жильем, как обещали всякие там министерки, Верещук и прочие… Но куда там! Единственное, что они «смогли» – это отобрать ребенка на глазах у всей улицы, запихнуть в камуфляжный «бусик», проорать: «Эвакуация!» и укатить неизвестно куда. Какая, на хрен, эвакуация – разве так можно поступать с матерью? И где теперь мальчик?!»

Ответа на этот вопрос нет. Найти похитителей, назвавшихся «эвакуаторами», схвативших ребенка и увезших его в неизвестном направлении, у матери возможностей не имеется. Дай бог, чтобы это был просто факт проявления хамской «ювенальной юстиции», по лекалам западного мира, и сына вскоре вернут или хотя бы сообщат, где он. А если нет?..

Вот еще одно сообщение подобного рода, на сей раз из местных пабликов:

«Внимание! Часов Яр: ходят слухи, что ходят СБУ и полиция, забирают детей до 18 лет и увозят в неизвестном направлении. У кого есть родственники с детьми – предупредите, если есть возможность! Объяснение таковы: «Спасаем от войны». Не дают ребенку даже собрать вещи, в чем одет ребенок, так и забирают, вламываются в дома. Будьте аккуратны и берегите детей!»

А тем временем на стенах артемовских зданий, пока оставшихся стоять, появляются такие объявления:

«16 февраля этот дом будет сожжен для создания дымовой завесы против наступления российской армии. Соберите все ценные вещи, иначе все они будут уничтожены вместо со зданием».

Что это – хитрость мародеров, желающих дождаться, пока перепуганные жители соберут по тайникам припрятанные ценности, а потом напасть на них – и все разом, без особого напряга, отобрать? Или подготовка к той самой провокации, которой очень уж сильно запахло в несчастной бывшей жемчужине Донбасса?..