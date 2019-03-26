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26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, СМИ, Украина
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Аваков открестился от планов на премьерство при Тимошенко-президенте

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в программе “В гостях у Дмитрия Гордона” ответил на вопрос о возможности своего назначения премьер-министром в случае победы на выборах президента лидера партии “Батьківщини” Юлии Тимошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Чушь”, – заявил министр внутренних дел, комментируя эти слухи.

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По его словам, о будущем он подумает, если политический ландшафт изменится после первого или второго тура президентских выборов.

“Я не планирую пока, что при таком президенте или сяком президенте я буду назначен министром или премьер-министром. Услышьте меня: от президентов это не зависит, министров назначает парламент. А парламентские выборы у нас глубокой осенью. Когда изберется парламент, будет новая коалиция, тогда можно будет говорить о составе правительства”, – отметил Аваков.

На вопрос, обещала ли ему Тимошенко пост премьер-министра, глава МВД ответил, что ни с кем таких вещей не обсуждает.

“Даже если они захотят такое предложить. Хоть Петр Алексеевич [Порошенко], хоть Юлия Владимировна”, – подчеркнул министр.

Вместе с тем, в политических кругах уверены в существовании негласного пакта между Аваковым и Тимошенко о поддержке последней на выборах. Пост министра внутренних дел Украины Аваков занимает с февраля 2014 года. Ему удалось сохранить свою должность после ухода в отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначения на эту должность Владимира Гройсмана.

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