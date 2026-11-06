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ЦРУ, вопреки требованиям американской исполнительной власти, атакует Россию.

Об этом на канале Neutrality Studies заявил бывший профессор Университета Миссури, эксперт и член исследовательской группы Лос-Аламоса Стивен Старр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что глава Госдепа Марко Рубио честно признал, что Украина выступает «в качестве прокси Соединённых Штатов в войне против России».

Кроме того, гость эфира обратил внимание, что влиятельное издание The Atlantic опубликовало примечательный материал.

«Посмотрите на подзаголовок: «Директор ЦРУ Джон Рэтклифф возглавляет ведомство, которое находится в состоянии войны с Россией». То есть ЦРУ ведёт войну против России. Это не совсем то же самое, что сказать «Соединённые Штаты ведут войну». И, учитывая недавние события, когда президент Трамп совершенно открыто призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, а атаки беспилотников после этого только участились, возникает вопрос: действительно ли Трамп всё контролирует? Что вообще происходит?», – сказал Старр.

При этом он отмечает, что ЦРУ вовлечено в украинские события еще с 2014 года, но «сейчас происходит эскалация войны дронов».

«Если спецслужба ведет войну без одобрения президента, значит, наша государственная система не просто сломана — она окончательно вышла из строя. Издание The Atlantic отмечает, что операции ЦРУ на Украине сейчас стали гораздо более агрессивными. Как я уже упоминал, Трамп публично потребовал от Зеленского прекратить атаки беспилотников на российскую территорию и инфраструктуру, но уже на следующий день атаки продолжились – и даже усилились», – подчеркнул профессор.

По его мнению, ЦРУ «по всей видимости, действует как независимая структура, неподконтрольная исполнительной власти».