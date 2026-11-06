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Чехия продала Сербии шесть учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он договорился об этой сделке в июле этого года с тогдашним президентом Сербии Александром Вучичем.

Хотя основу ВВС Сербии ныне составляют российские истребители МиГ-29, однако с 2028 страна планирует перейти на французские Rafale, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Нам удалось продать шесть таких самолетов Сербии», – сказал Бабиш на конференции «Пражский диалог по безопасности» 5 ноября. Он отметил, что L-39 Skyfox можно использовать как для подготовки военных пилотов, так и для борьбы с беспилотниками.

Лукаш Гор, представитель чешской компании Aero Vodochody, которая производит L-39 Skyfox, подтвердил подписание контракта, однако не стал говорить о цене самолётов. Министерство обороны Сербии и сербская армия пока не объявляли о закупке.

В марте 2026 года на военном аэродроме Батайница близ Белграда самолет L-39 Skyfox был представлен представителям Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

Как сообщает чешский военный портал Armádní noviny, L-39 Skyfox призван заменить устаревшие учебно-тренировочные реактивные самолеты Soko G-4 Super Galeb, состоящие на вооружении сербских вооруженных сил.

Новый учебно-тренировочный самолет также необходим в связи с переходом сербских пилотов на эксплуатацию 12 боевых самолетов Rafale французского производства, которые с 2028 года должны стать основой сербских ВВС. При этом Белград официально не подтвердил, что в качестве замены для G-4 был выбран именно Skyfox.

На данный момент на вооружении ВВС Сербии находится 14 истребителей МиГ-29. При этом даже до подписания контракта с Парижем о поставках Rafale Белград не рассматривал закупку российского учебно-боевого истребителя Як-130.

В частности, заместитель министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненад Милорадович заявлял, что Сербия не будет покупать ни Як-130, ни западные учебно-боевые самолеты, а займется модернизацией отечественных Soko G-4 Super Galeb.

Согласно утверждениям ряда балканских СМИ, подписанный в 2024 году контракт о покупке Сербией 12 французских истребителей Rafale содержит приложение о передаче Франции сербских самолётов МиГ-29. Затем они, согласно существующей в НАТО практике, могут быть переданы Украине. Впрочем, министр обороны Сербии Братислав Гашич, а затем и президент Александр Вучич – категорически опровергли информацию о планах передачи Франции МиГ-29.