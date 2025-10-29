Азиатский «чёс» Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Третий день идёт великий азиатский «чёс» Дональда Трампа. Цели и задачи турне определить несложно: Трамп пытается укрепить ускользающее влияние США в стратегически важной зоне геополитических интересов, сдержать влияние КНР через сколачивание «азиатского НАТО», а также привлечь инвестиции в стагнирущую экономику «гегемона», попутно страдающую от шатдауна, коему конца и края не видать.

Маршрут начался с Малайзии. Там Трампу была поднесена очередная карамелька — подписание мирного договора между Таиландом и Камбоджей, который Донни не преминул внести в списочек своих «миротворческих побед» под номером восемь.

От Малайзии Трамп добился обещания инвестировать в экономику США $70 млрд, а также заключил ряд сделок с Камбоджей и Таиландом в сфере поставок критически важных редких и рассеянных элементов, услышал намерения закупать американскую сельхозпродукцию и энергоносители. Взамен Донни пообещал не сильно размахивать тарифной дубиной при поставках их товаров на американский рынок.

Наблюдатели, правда, называют «достижения» Трампа пиар-сделками и сомневаются в реальности занесении миллиардов долларов в клюве в американскую экономику.

И вот что интересно. Едва только «борт номер один» оторвался от бетонки, Малайзия тут же попросилась в состав БРИКС. А страны ASEAN без паузы коллективно подписывают соглашение с Китаем про упрощение торговли, снятие барьеров и т.п.

Далее путь лежал в Страну восходящего солнца, где Трамп встретился с первой в истории страны премьеркой-традиционалисткой Санаэ Такаити. Глава Белого дома буквально прошелся по больным мозолям японцев, поведав им о «незначительной войнушке» между Японией и США и отсутствии обид за атомные бомбардировки. Мол, дело давнее и быльем поросло.

Результат заезда Трампа в Японию, на первый взгляд, выглядит впечатляюще. Ему пообещали инвестировать до $550 млрд в экономику США и участвовать в совместных проектах в области энергетики, ИИ и добыче редкоземов. И если редкоземы, ИИ и энергетика в виде совместных проектов ещё туда-сюда, то крайне сомнительно, что Япония, переживающая серьезный экономический спад, за здорово живешь оторвёт от себя полтриллиона долларов, чтобы порадовать капризного американского дедушку.

Особо циничным стало предложение Трампа Японии — покупать собранные в США автомобили Toyota. Так сказать, возить в Тулу самовары, да ещё и худшего качества по сравнению с оригиналом.

Судя по всему, Трампу удалось прогнуть госпожу Такаити на дальнейшее содержание за свой счет американских военных баз в Японии. В принципе, это уже «модус операнди» хозяина Белого дома — заставлять союзников платить за дружбу с Америкой, получая взамен «пониженные» тарифы.

Кстати, за показную покладистость новой премьерки, Донни назначил Японии всего 15% тариф на ввозимые в США товары вместо обещанных 25%. Мол, берите пример!

В настоящий момент Трампу отбивают низкие поклоны в Южной Корее, от которой ему тоже нужны сотни миллиардов инвестиций в ущербную американскую экономику.

Помимо денежного вопроса, редкоземов и американских энергоносителей, Трамп пытается выдурить от азиатских партнёров поставки полупроводников, чтобы снизить зависимость от Китая, а также зовёт смелее вливаться военный блочок для сдерживания КНР в регионе.

30 октября, возможно, состоятся переговоры Трампа с председателем Си на саммите АТЭС. Правда, большинство аналитиков предполагают, что, даже если встреча лидеров состоится, то «на ногах», и Си, в лучшем случае, даст Трампу «подержать петушка».

Несмотря на страшные крики в администрации Белого дома, будто у Трампа полно козырей, чтобы заставить Си отказаться от закупок российских энергоносителей, сам Донии во время азиатского чёса предпочитает по этому поводу помалкивать в тряпочку. Как известно, на Си, как и на Путина, кавалерийские наскоки Рыжего не производят впечатления, и обсуждать тему российской нефти и доступа США к китайским редкозёмам с позиции силы — артель «Напрасный труд». Особенно на фоне угроз 100% тарифных пошлин на товары из КНР и поставок американского оружия на Тайвань.

Ожидания от встречи с Си Цзиньпином явно завышены, а реальные результаты могут оказаться скромными. Китай, скорее всего, будет готов к компромиссам только по второстепенным вопросам, сохраняя стратегические интересы.