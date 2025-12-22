Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы выглядеть солидней и отказаться от советского прошлого, Украина должна объявить о «тысячелетней истории» своей дипломатии.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы вёл историю украинской дипломатии не со времён УНР, а с X столетия, когда был зафиксирован первый письменный договор между Русью и Украиной – 3 или 4 сентября 911 года. Перед этим, в IX столетии были свидетельства того, что договоры Руси с Византией заключались. Но, к сожалению, письменных источников нет», – бредил Огрызко.