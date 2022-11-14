Байден после сдачи Херсона: Россия больше не сможет вернуть потерянные земли

14.11.2022  17:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Новороссия, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Президент США Джо Байден в восторге от «отвоевания Херсона Украиной».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции на Бали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден в восторге от «отвоевания Херсона Украиной». Об этом он заявил...

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«Отвоевание Херсона – это очень знаковое событие – победа для Украины. И я могу разве что аплодировать храбрости и силе ВСУ, и народа Украины.  Я считаю, что сейчас, на самом деле, сложно говорить, что это значит, но я хочу четко заявить, что мы продолжим поддерживать Украину и давать ей все возможное, чтобы возможное, чтобы она могла отстаивать свою позицию», – сказал Байден.

Он повторил старый тезис о том, что США не будут договариваться об Украине без Украины.

«Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что идет война, и что-то они еще освободят. Но я уверен в том, что России не удастся оккупировать больше украинских земель», – сказал Байден.

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