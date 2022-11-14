Байден после сдачи Херсона: Россия больше не сможет вернуть потерянные земли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент США Джо Байден в восторге от «отвоевания Херсона Украиной».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции на Бали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Отвоевание Херсона – это очень знаковое событие – победа для Украины. И я могу разве что аплодировать храбрости и силе ВСУ, и народа Украины. Я считаю, что сейчас, на самом деле, сложно говорить, что это значит, но я хочу четко заявить, что мы продолжим поддерживать Украину и давать ей все возможное, чтобы возможное, чтобы она могла отстаивать свою позицию», – сказал Байден.

Он повторил старый тезис о том, что США не будут договариваться об Украине без Украины.

«Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что идет война, и что-то они еще освободят. Но я уверен в том, что России не удастся оккупировать больше украинских земель», – сказал Байден.