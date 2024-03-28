Балканы становятся новым рассадником ИГИЛ

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Балканы, Босния, Дзен, Косово, Терроризм


Западные спецслужбы тренируют боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на Балканах.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные спецслужбы тренируют боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на Балканах. Об этом...

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По словам Паскова, «рассадником» террористов становятся Косово и Босния.

«Одно из направлений, куда передислоцировались ИГИЛ, – это именно Европа. А в Европе два больших лагеря, где их обучают и складируют, откуда их разбрасывают на высоком уровне подготовки: это Косово и Босния.

В Боснии они находятся под управлением специфических ребят в лице определенных силовых ведомств, где никакого НАТО нет, только специальные консультанты и обучающие ребята, мудрецы военного искусства. И оттуда они выходят теми головорезами, которых увидели в «Крокус Сити», – заявил Пасков.

Он отмечает опасность нового кровавого противостояния на Балканах.

«Вучич прекрасно знает, что происходит в Косове и прекрасно знает, что происходит в Боснии. Кто такие боснийцы? Боснийцы – это сербы-мусульмане, кто такие хорваты? Хорваты – это сербы-католики. А кто такие сербы? Сербы – это сербы-православные.

Кроме того, Вучич прекрасно знает, какой народ обладает самым сильным демографическим доминированием, и у кого больше 70% населения моложе 30 лет? Это албанцы. Когда я учился на уроках географии первой половины 80-х годов, нас учили, что албанцев не в Албании, а на Балканах было два миллиона. В 2016-17 годах я видел совершенно другую серьезную статистику – их уже 7 миллионов. Все остальные нации на Балканах, все христиане сокращают количество населения», – резюмировал политик.

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