Бандеровский министр: Мощная украинская армия принудит Путина к переговорам

В ходе форума YES министр обороны Украины Денис Шмыгаль фактически отверг все требования России для прекращения огня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны создать возможность оказывать давление на Россию, чтобы Путин не имел возможности выиграть в этой войне, возможности превратить это в долгосрочный конфликт.

Мы должны создать такие условия, когда Путин будет принужден к переговорам. Два фактора – мощная украинская армия, больше оружия, удары вглубь России на стабильной основе и мощные санкции против России. Это подведет нас к первому этапу остановки войны.

Конец войны будет означать, что украинская армия будет такой мощной, что Путин не сможет продолжать свою агрессию, не сможет ее повторить в будущем. Европейские армии готовы встретить российского агрессора, чтобы он даже мысли не имел нарушить их территорию – таким должен быть конец войны.

Третьим этапом должен быть дипломатический путь, как вернуть все украинские территории, захваченные Россией. Это будет нашей победой», – разглагольствовал Шмыгаль.