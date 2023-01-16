Бардаш: «Режь русню» я слышу с 2014 года. СВО была единственным верным решением»

Если бы Россия не среагировала на упреждение и не начала СВО, боевые действия бы перекинулись с тогда ещё непризнанного Донбасса на территорию РФ.

Об этом в интервью каналу «Tatarka FM» сказал украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 числа, когда началась СВО, мы находились на Шри-Ланке. Вопрос о том, возвращаться ли в Украину, естественно, не встал, мы поехали в Грузию. Сидим там, нервы, переживаем за происходящее, но я ещё не высказываюсь. Потому что первые две недели были самые психологически страшные, когда со всех сторон сыплются страшнейшие новости, лента «инстаграм» вся усеяна бедой. Потом сказали: «Всё, Бардаш ждёт русских, у Бардаша паспорт». Этого ничего не было ещё. Тогда ждали от каждого, ты такой «Слава нации!» – всё, хорошо, наш. Ты, ты, ты – и все наши бойцы, борцы, певцы, все как один наклеили гитлеровкие усы и дали в штангу… Раньше этого не было – где вы были эти 8 лет, вопрос. Именно так. Никому до этого не было дела. Этот налёт шоу-бизнеса, это сладкая конфетка, нас захватил этот шоу-бизнес. Он так нас захватил, что когда в 2014 году украинские бандитские формирования пошли карать Донбасс, что делала продвинутая креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал», – рассказал Бардаш.

«Поэтому, когда начали бомбить Луганскую и Донецкую область, потому что там не согласились с этим мракобесием, эти люди никогда бы не согласились. И тут, с одной стороны, говорят: эй, вы, быстро переходите на украинский язык – это сродни изнасилованию. Украинцы шлют свои отряды, Англия одевает их, тренирует наших солдатиков, которые забрасывали 8 лет бомбами Донбасс», – добавил музыкант.

Однако он объяснил, что фактически были созданы такие условия, что деятели шоу-бизнеса не замечали происходящее.

«Что делали мы, люди искусства? Мы этого всего не замечали. Специально ли не замечали? Нет. Потому что, когда ты накрыт информационным куполом, любая информация из России – это всё, это путинская пропаганда, она обрезалась. Они сделали очень хитро. Тут идёт военный конфликт, но Украина не живёт этим конфликтом. Я по себе скажу. Я никогда не поддерживал то, что происходило по искоренению языка, но я не сделал так: «Всё, стоп». Мы все жили вне этого. Но как только полетели бомбы, я стал изучать, залез во все источники, независимые, разные, ещё раз убедился в том, почему я всю жизнь русский человек», – сказал Бардаш.

«Как ты принял сторону России и поддержал СВО?», – спросила журналистка.

«Во-первых, я родился на Донбассе. Я носитель русской культуры. И когда мне говорят: «Режь русню!», а я эту «режь русню» ощущал с 2014 года. Я у Дудя (российский блогер, признан иноагентом – ред.) говорил – ущемление русского языка. После этого я приехал на Украину, и мне каждый заглядывал в глаза и говорил: «Ну и где тебя ущемляют?» А то – что школ не стало? То – что бабушку с дедушкой с Георгиевской лентой окружили и давят, толкают. То есть мы всё это наблюдаем. Гей-парады – мы всё это наблюдаем, и при этом ущемления как бы нет. Конечно же, Путин и его команда сработали на упреждение, иначе бы сейчас война шла на территории России, это сто процентов. Если есть вопросы, какие-то сомнения, разберитесь в этом, загляните в историю, изучите эти вопросы», – ответил артист.