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09.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Провокации, Россия, Спецслужбы
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Беломайдан возвращается: Доклад КГБ Лукашенко


Массовые протесты прозападной оппозиции в Белоруссии могут возобновиться с 25 марта. В этот день белорусские националисты отмечают так называемый День воли.

Об этом председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил сегодня президенту страны Александру Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доложено о планах конкретных лиц  по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Комитет государственной безопасности отмечает рост террористических угроз. К сожалению, они происходят на территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.

Заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, по дестабилизации ситуации в стране. Мы готовы к этому. И предпримем все меры для того, чтобы те лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли в соответствии с законодательством ответственность», – прокомментировал Тертель итоги встречи с президентом.

25 марта белорусские националисты отмечают годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году – марионеточного образования в условиях немецкой оккупации. «Республика» просуществовала всего несколько месяцев.

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