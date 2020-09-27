Беломайданщики в Минске: «Россия стала врагом»

27.09.2020, Москва, Елена Острякова

Участница субботнего женского оппозиционного марша в Минске назвала Россию «врагом огромного количества белорусов». Женщина высказывала претензии корреспонденту RT, но потом перешла на обобщения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если еще до этих выборов мы считали, что Россия наши братья, то после ваших репортажей, после той грязи, которую вы льете на нашу страну, вы для нас стали врагами. Для огромного количества белорусов Россия стала врагом», – сказала женщина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



Стоявшая рядом девушка стала возражать, что не все в России враги Белоруссии. В качестве друзей она назвала либерального политика Максима Каца и телеканал «Дождь».

«Я говорю не о людях, а о государстве. Ваше государство стало для нас врагом. Еще чуть-чуть, и вы станете для нас кровным врагом», – отреагировала на возражения женщина.

Еще одна участница женского марша разразилась оскорблениями в адрес не только российских журналистов, но президента РФ.

«Подстилка пахана. Ваша братва в кустах выбрала пахана, но ваш праздничек будет недолгим», – заявила женщина.

Стоит отметить, что последний субботний женский марш был весьма малочисленен. Возможно, этому поспособствовали белорусские силовики, которые начали задержания на месте сбора участниц – у Комаровского рынка.

Там в очередной раз попала в милицейский автобус престарелая русофобка Нина Багинская, которая стала символом субботних маршей. Перед задержанием «сподарыня Нина» успела заявить журналистам о том, что нужно отменить статус русского языка как второго государственного.

Старушку вновь не довезли до отделения, а высадили вдалеке от начала места протестов.