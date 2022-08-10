Белоруссии обещают войну. Про мирный протест можно забыть

9 августа отмечалась вторая годовщина со дня президентских выборов в Белоруссии. Обе стороны отметили ее масштабными мероприятиями. Тихановская собрала своих сторонников (или хотя бы относительных сторонников) в Вильнюсе на конференцию «Новая Беларусь». Сторонники Лукашенко собрались в Купаловском театре Минска на Форум патриотических сил, а сам Батька собрал в Доме Правительства высших чиновников на расширенное заседание Совмина.

Не хочу ввязываться в спор о реальных результатах выборов. В тот день я голосовал против всех, и у меня есть претензии к процедуре подсчета голосов, однако есть и уверенность в том, что победу – и электоральную и, как говорится, по гамбургскому счету, одержал Лукашенко. И, глядя на происходящее, я рад, что произошло именно так. Годовщина важного события – всегда хороший повод для подведения итогов. Пожалуй, воспользуюсь этим поводом.

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Саму избирательную кампанию Лукашенко проиграл. В начале 2020 года все были уверены, что его ожидает очередная легкая прогулка, как в 2016-м. Оппозиция погрязла в междоусобных дрязгах и оказалась неспособной выдвинуть единого кандидата, ситуация в стране была более-менее стабильной и сколь-нибудь конкурентоспособных претендентов на горизонте не просматривалось. Лукашенко привычно уделял немного внимания непосредственно предвыборной борьбе. Он много ездил по стране, проводил совещания, ежедневно мелькая в телевизоре. Подобного медиаресурса всегда хватало с лихвой, однако в 2020 году вмешались сразу несколько факторов.

Во-первых, интернет окончательно победил телевизор. И основная часть политизированной аудитории сосредоточилась именно там. А в интернете позиции власти были традиционно слабы.

Во-вторых, он делал ошибки – устроил разрушительную для экономики авантюру с альтернативной нефтью, усилил антироссийскую направленность в своей риторике, делал странные, пугающие многих, заявления по ковиду, затягивал до последнего с публикацией программы.

В-третьих, помимо испытанной колоды из старых оппозиционеров на выборы пошли новые люди, играющие жестко, политтехнологично и каждый на свой лад. С политтехнологиями у белорусской власти всегда были проблемы, ставка на административный ресурс и организации типа БРСМ и «Белой Руси» против них не сыграла. В итоге два основных конкурента оказались за решеткой.

Совокупность ошибок и мощные политтехнологии, работавшие против Лукашенко, привели к массовому протестному голосованию. Политтехнологи вдалбливали в головы электората одну мысль – хоть за черта лысого, лишь бы не за него. В роли «черта лысого» выступила жена одного из задержанных претендентов. Как кандидат она была чиста, как совесть младенца. Никакого опыта в политике. Никакого управленческого опыта. Простая домохозяйка. Полный ноль и чистый лист. И этот чистый лист политтехнологи умудрились впихнуть избирателю, нарисовав каждому то, что тот хотел видеть.

Результат известен. Голосования, протесты, массовые беспорядки, попытки массовых забастовок. И снова трудились политтехнологи и западные кукловоды. Раскрученные телеграм-каналы звали на протест, инструктировали, как правильно участвовать в беспорядках, координировали блокировки дорог. Политтехнологи транслировали привлекательные образы – мирный протест, марши студентов, женщин и пенсионеров, ленточки, зонтики, трогательные обнимашки и целовашки на фоне шеренг силовиков со щитами, БЧБ-невеста в подвенечном платье, которая оказалась вовсе не невестой. Протест раскачивали грамотно. Ми-ми-мирный такой. Несмотря на уже тогда имевшие место столкновения и баррикады.

Тогда этому протесту многие сочувствовали. Усталость от Лукашенко у значительной части населения действительно была, а тут этой части подсунули даму, пусть и бестолковую, но обещавшую долго на посту не засиживаться, по-быстрому провести выборы и вернуться к мужу и котлетам. Продемонстрировали, как много тех, кто хочет, чтобы она это сделала. Желающих стало еще больше. Это был пик. Если бы Лукашенко оказался тогда Януковичем – Белоруссия сейчас оказалась бы Украиной. Но Лукашенко оказался Лукашенко и ситуацию переломил. Грубо, с кровью. Но переломил. И дальнейшие события показали, что оказался прав.

Очарование оппозиционной пустышкой долго не продлилось. Теперь уже оппозиция делала ошибки и теряла популярность. В Белоруссии определенные проблемы с социологией. Независимые политические опросы попросту запрещены, а те, что разрешены, скорее транслируют населению видение власти того, какое мнение это общество должно иметь. Поэтому, за неимением гербовой…

После событий 2020 года мнением белорусов заинтересовалась английская Chatham House. Возможностей проводить опросы по всем правилам у нее в Белоруссии нет, да и белорусским направлением там занимается далеко не беспристрастный Григорий Астапеня, но других опросов просто нет. И даже эта службы дает за полтора года двукратное сокращение числа сторонников протеста. Если в сентябре 2020 года, по ее данным, таких людей было 56-57 процентов, то в январе 2022 года – уже 28-30.

Это, напоминаю, январь. И дело не в мощи лукашенковской пропаганды. Она, кстати, довольно топорная, да и интернет по-прежнему контролирует оппозиция. Просто за это время люди увидели обман с обещанными компенсациями за увольнения и отсидки, вечную говорильню, междоусобные разборки в оппозиции и ее неспособность к хоть каким-нибудь результативным действиям. После января были призывы к совершению диверсий и сбору разведданных для Украины, героизация боевиков из «полков» им. Калиновского и «Пагоня». Протест становился все менее мирным и совсем не ми-ми-мишным. Вместо девушек в белом его символом стали бородатые головорезы в камуфляже. Разумеется, привлекательность этого символа совсем не та.

Последним шагом стала вчерашняя конференция в Вильнюсе. Там на «мирном» протесте был публично поставлен крест. О силовом сценарии говорили много и это уже воспринималось как мейнстрим. Замкомандира «полка» «Пагоня» Прокопьев и вовсе пообещал захват Минска ВСУ за 3 дня, не вызвав при этом протестов. По итогу конференции в «кабинете» Тихановской был назначен даже специальный человек, отвечающий за «деоккупацию» – им оказался знакомый многим по назойливой непрошенной ЦИПСОшной рекламе в ютубе. ВСУ приглашать он пока не призывает, но само появление такого человека в обойме сильно настораживает. Гласом вопиющего в пустыне оказались на конференции слова Лебедько, о том, что ставка на силовую стратегию резко снижает аудиторию оппозиции.

Еще как снижает! Про мирный протест пора забыть. Теперь наша оппозиция прямо заявила, что ради прихода к власти готова объявить войну собственному народу. Настоящую. После этого на политических перспективах такой оппозиции можно ставить крест. А Лукашенко впору праздновать еще одну победу над ней.