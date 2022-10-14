Белоруссия объявила, что ей угрожают со всех сторон, кроме восточной

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Североатлантический альянс продолжает нагнетать военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос, зачем в стране объявлены мобилизационные сборы.

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«Сегодня Беларуси нужно опасаться угроз практически со всех сторон, за исключением восточной. Мы видим, что происходит нагнетание на фоне военно-политической ситуации. Происходит рост военных бюджетов в странах НАТО, особенно в соседних. В частности, есть договоренность, чтобы уже на 3% со стороны Польши их повышать. Это выражается в конкретных вещах: 60 тыс. военнослужащих США находятся в Европе, из них 30 тыс. — в странах Балтии и Польше. Мы видим, что с начала этого года уже проведено 15 учений наступательного характера на территории сопредельных с Белоруссией стран», – сказал Макей.

Он обратил внимание на увеличение вылетов авиации НАТО, уточнив, что сейчас происходит от 60 до 100 вылетов не только пилотируемых, но и непилотируемых самолетов для проведения разведки.

«В сухом остатке мы видим, что на наших западных границах происходит накапливание потенциала НАТО. Мы должны это учитывать и вырабатывать адекватное реагирование. Принятое в России решение о проведении мобилизации тоже вполне обоснованно. Мне кажется, что в СМИ уже много раз говорилось о мобилизационных проблемах.

Поэтому и президент Лукашенко где-то упомянул, что они есть. А с учетом того что структура Вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки», – отметил глава МИД Белоруссии.

При этом он выразил надежду, что в Белоруссии такого рода мобилизационных проблем нет.

«Но президент все-таки еще раз просит проверить готовность Вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить: кто числится на учете, подходят ли они для военной службы. Это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием», – резюмировал Макей.