Белоруссия выходит в европейские лидеры по ковиду

17.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия станет первой в Европе по числу выявленных заражений коронавирусом на душу населения к началу июля, если существующая динамика сохранится. По общему числу выявленных случаев она займет седьмое место. Причем впереди окажутся только страны с несоизмеримо большим населением.

Об этом у себя в «фейсбуке» написал аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И это мы оперируем официальной статистикой, отдавая себе отчет в том, что число выявленных случаев инфицирования занижают всяческими методами. Массовые неформальные сообщения о том, как людям с явными симптомами отказываются делать тесты, дабы не портить статистику, тому подтверждение», – написал Елисеев.

По его словам, многие белорусы поверили словам своего президент Александра Лукашенко о том, что вирус не представляет опасности, и не носят маски.

«Не все же в курсе, что происходит в местной больнице. Тем более, что происходящее в больницах и актуальная статистика оттуда теперь фактически в разряде гостайны… Данные – замалчиваются, сильно недовольные медики – репрессируются, по гостелеканалам – чисто советские репортажи. Ситуация движется в очень плохом и вредном для общественного здоровья направлении», – предупреждает эксперт.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил что Всемирный банк готов заплатить Белоруссии 300 млн долларов, чтобы перенять ее уникальный метод борьбы с пандемией. Глава белорусского офиса Всемирного банка Алекс Кремер подтвердил факт выделения финансирования, но при этом подчеркнул, что Белоруссия должна выполнять рекомендации ВОЗ.