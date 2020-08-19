19.08.2020, Москва, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белорусские майданщики опасаются отпугнуть пророссийский электорат


Белорусская оппозиция, предпринимающая в настоящее время попытку свержения президента Александра Лукашенко, старательно избегает конкретных ответов на вопросы о дальнейших отношениях Минска с Москвой, ограничиваясь лишь обтекаемыми формулировками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Издание поинтересовалось у представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой будущим российско-белорусских отношений.

«Для нас очень важно, на самом деле, создание взаимовыгодных прагматичных отношений со всеми странами-партнерами. Как с РФ, как с Украиной, как с Евросоюзом», – ответила Колесникова.

По ее словам, «существовало очень много конфликтов и напряженных ситуаций, связанных с тем, что нынешний президент не может наладить эти отношения».

«Мы считаем, что он с этой задачей не справился, и для нас приоритет именно дружеские, партнерские отношения», – добавила оппозиционерка.


Также у нее поинтересовались, планирует ли оппозиция в случае своей победы продолжать курс на дальнейшую интеграцию с Россией.

«У нас нет информации вообще по миру и целям интеграции», – уклончиво ответила Колесникова.

По всей видимости, такого рода ответы объясняются нежеланием отпугнуть от оппозиции в той или иной мере пророссийски настроенных граждан Белоруссии.

При этом кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую оппозиция объявила победителем, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», прямо заявляла, что русским придется забыть о Союзном государстве с Белоруссией.

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