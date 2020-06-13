Белорусский гамбит. Лукашенко подталкивают к разрыву с Россией

13.06.2020, Минск, Артем Агафонов

До 12 июня всё происходящее между Лукашенко и его главным конкурентом на выборах Виктором Бабарико было, все-таки, внутренним делом Белоруссии. Но вчера произошло то, что окончательно вывело конфликт за пределы республики. Белорусские силовики, предварительно проведя массовые обыски в офисе «Белгазпромбанка», которым, как раз и управлял в последние 20 лет Бабарико, а также близких к нему компаниях, арестовали топ-менеджеров банка и перевели само финучреждение под государственное управление.

«Белгазпромбанк» – один из крупнейших банков Белоруссии и входит в топ-5 по размеру активов. Как понятно из названия, банк имеет прямое отношение к «Газпрому». Доля самой корпорации в капитале банка составляет 49,9% и столько же – доля российского «Газпромбанка». Уголовное дело в отношении «Белгазпромбанка» – чисто политическое. Банк регулярно проходил аудит и государственные проверки, в том числе в этом году, и нареканий к его деятельности не было. Проблемы появились только после того, как глава банка решил побороться за кресло Лукашенко. Риторика самого Лукашенко в этом сомнений тоже не оставляет.

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Таким образом имеем следующую картину. Руководство Белоруссии организовало политически мотивированную атаку на собственность системообразующей российской государственной корпорации в День России. В этот момент ситуация очевидным образом вышла за рамки белорусской предвыборной борьбы и репрессий Лукашенко против своих конкурентов. Это была публичная оплеуха самому российскому государству.

И я не сомневаюсь, что дата этой оплеухи специально была выбрана таким образом, чтобы сделать ее максимально унизительной. Причем далеко не факт, что за этим выбором стоит сам Лукашенко. Путин любит и тонко чувствует символизм. И использовать символизм при организации антироссийского демарша – это удар, направленный лично на него и рассчитанный на его восприятие. Лукашенко – человек другого склада и с совершенно другим жизненным опытом. Путин – разведчик. И символы, сигналы, намеки – его стихия. Лукашенко – аграрий. Эмоциональный и прямолинейный. Намеки и символизм – не его конек.

Но, как бы то ни было, отношения с Россией после такого испорчены, и без ответа этот демарш явно не останется. Иначе – «потеря лица». Сейчас некоторые чересчур лояльные Лукашенко «умники» из белорусского экспертного сообщества говорят, что произошедшее – инструмент для давления на «Газпром» и Россию в целом на дальнейших переговорах. Несостоятельность этой версии советую «умникам» проверить лично – подойти к профессиональному боксеру в тяжелой весовой категории, хорошенько приложиться ему по лицу, а потом попытаться о чем-нибудь договориться. Ситуация и расстановка сил примерно идентичны. Разве что Путин – не боксер, а дзюдоист и действует не так грубо и напрямую.

Может быть, происходящее – прелюдия к окончательному разрыву с Россией и развороту на Запад? Те же самые «умники» сейчас говорят и такое, тема выхода из союзных структур сейчас у них очень популярна. То, что для белорусской экономики, да и государства такой геополитический финт будет означать быстрое и очень болезненное самоубийство, «умников» не смущает давно. Но проблема в том, что беспрецедентные предвыборные репрессии против конкурентов уже поставили под вопрос легитимность переизбрания Лукашенко, а устранение Бабарико и вовсе поставит на ней крест. Запад уже сейчас намекает на это довольно прозрачно, и отношения с ним Лукашенко испортил за последний месяц основательно.

Китай? Он традиционно не лезет во внутренние дела других стран, по-китайски дипломатичен и преследует исключительно свои интересы. Но даже в отношениях с ним белорусская сторона умудрилась оскандалиться, приписав Си Цзиньпину слова о поддержке Лукашенко, которых тот не говорил.

В общем, с внешней политикой – полный завал. Остается разве что с Зеленским вышиванками обмениваться. Но и такая «идиллия» долгой не будет – в самоизоляции страны, подобные Белоруссии долго не живут.

В заключении, не претендуя на истину в последней инстанции, изложу свое видение ситуации. В Белоруссии идет очень сложная игра, ставки в которой больше, чем сама республика. И Лукашенко – не ключевой игрок в ней. Он слишком эмоционален и импульсивен. И, в силу этого, управляем. Сейчас в этой игре мяч на стороне тех, кто хочет его руками максимально ухудшить отношения Белоруссии и России и, желательно, вывести республику из союзного проекта де-юре. Останется ли он у власти после этого – большой вопрос. Даже формальная победа на выборах ему этого не гарантирует.