Без прикрытия с неба Россия сожжет западные танки – украинский военный эксперт

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Без прикрытия с воздуха толка от большого количества танков и бронетехники, которые получит Украина.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут же вопрос такой, что еще должно быть и воздушное [прикрытие]. Это сетецентрическая война, война в пяти плоскостях – многосферные операции. Первая – поверхность, вторая – воздух, третья – вода, четвертая – космос и пятая – кибер. По воздуху – проблема», – сказал эксперт.

«Если не будет прикрытия этих подразделений, то штурмовиками и ударными вертолетами они будут сожжены. Потому что у Российской Федерации есть очень серьезные противотанковые средства для вертолетов «Хризантемы», «Корнет», «Фагот», , которые любую технику… оно надежное такое, те боеприпасы, которые технику всю сожгут. Это все знает Генеральный штаб, и они это планируют», – заявил Стариков.