Без выхода к Чёрному морю мы даже России не нужны – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
10.02.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С освобождением Одессы и Николаева Москве можно будет смело говорить, что задачи СВО на две трети выполнены, поскольку тема Крыма закрывается навсегда.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С освобождением Одессы и Николаева Москве можно будет смело говорить, что задачи СВО на...

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«Всё сейчас вокруг Крыма, вокруг Чёрного моря. Поэтому России нужна Одесса и Николаев, и тогда тема Крыма закрывается. А Украине нужен Крым. Поэтому тема должна быть открытой, для того, чтобы закрыть тему Чёрного моря на украинских условиях. Потому что если вы будете в Крыму, то вам – и Азовское море. А если у вас Крыма нет, то Одесса постоянно под вопросом, под бомбами, под торговыми блокадами», – рассуждал политолог.

Он добавил, что особенно часто в последнее время звучащие нарративы о корейском сценарии раздела страны для Украины – некорректны чисто географически.

«Если Украина без Крыма, она может быть «Южной Кореей»? Нет. Вы посмотрите карту, на Корейский полуостров, на Южнокитайское море, это же выходы к морю. Если Украину замкнут в сухопутную державу, к нам потеряется интерес.

Как уменьшенное, сухопутное, отрезанное от морских торговых маршрутов… Азовское море, Мариупольский порт, Одесса и так далее. И, в принципе, это задача СВО для России на 2/3 выполнена… Я вас уверяю, что без Чёрного моря, без Азовского моря, без ряда ключевых городов востока Украины, мы и России не нужны тоже», – объяснил Карасёв.

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