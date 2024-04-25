Болгарские русофобы взялись за детей. Первые под запретом Чуковский и Паустовский

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Пещерная русофобия, как правило, проявляется в выходках с откровенно нацистским душком и патологической тяге к доносительству. Особенно, если такая идеология поддерживается на государственном уровне. На Украине – примеров тому множество. Кое-кто в Болгарии решил не отставать в проявлениях ненависти ко всему русскому.

Некая Доротея Дачкова состряпала косноязычную и многословную кляузу, объектом своего публичного доноса избрав Русский культурно-информационный центр в Софии. Этот безграмотный опус опубликовало болгарское издание «СЕГА».

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В своем пасквиле она, первым делом, ссылается на своих авторитетов из отправленного в отставку правительства, которые намеревались заморозить банковские счета Российского Центра. Партийным функционерам сейчас не до того, они заняты внутри-парламентскими разборками перед предстоящими внеочередными выборами. Однако «патриотка» Дачкова – на посту и бдит! В своем «разоблачении» она негодует и истерично брызжет слюной, ужасно напоминая одиозную укро–нацистку Ирину Фарион.

«Он рычит, и кричит, И усами шевелит: «Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу! Проглочу, проглочу, не помилую»

Корней Иванович Чуковский.

Оказывается, несмотря на мощное давление со стороны властей, Российский культурно-информационный центр (РКИЦ) продолжает активно работать в болгарской столице. Дачкова упоенно ябедничает:

«Центр работает полным ходом и развивает деятельность с детскими садами и школами Софии. Чаепитие, поэтические чтения, аренда сцены для торжеств. Это некоторые из инициатив с 24 февраля 2022 года, когда началась война на Украине. До сих пор, некоторые детские сады и школы без колебаний проводят воспитанников в РКИК. Это место посетили сотни детей!».

Представляете, какой ужас?! «Поэтические чтения»! «Чаепития», какие-то… Ну, а дальше, как это водится у профессиональных стукачей: «сообщаем Вам…», и следует подробный доклад о том, сколько детей, из каких школ и детских садов, посетили Центр. Причем, с указанием даты проведения детского мероприятия, количества участников и предложенной организаторами программы. Работникам Центра даже отчет о проделанной работе писать не придется, можно скопировать текст из статьи и себя не утруждать.

Особый всплеск негодования у автора доноса вызвало то, что «29 октября 2022 года шесть учащихся 6 и 7 классов 62-й начальной школы «Христо Ботев» приняли участие в 12-м республиканском конкурсе художественного исполнения стихов русских поэтов. Конкурс прошел в рамках фестиваля детского и юношеского творчества на русском языке, посвященного российским поэтам-юбилярам Константину Паустовскому, Корнею Чуковскому и Роберту Рождественскому. В конкурсе, проходившем на сцене РКИК, приняли участие более 100 студентов из разных городов – Софии, Севлиево, Бургаса, Варны и др.».

И невдомек недоучке «журналистке», что Корней Чуковский – публицист и поэт, критик и литературовед, на чьих стихах выросли целые поколения детей, имел степень доктора литературы (Honoris causa) Оксфордского университета. Перед классиком мировой литературы Константином Паустовским знаменитая Марлен Дитрих стояла на коленях и целовала руку, выражая своё восхищение…

Не читала болгарская стукачка и стихов Роберта Рождественского:

Задохнулись канонады, В мире тишина, На большой земле однажды Кончилась война.

Автор публикации не забыла пожалеть и детей, живущих в Крыму! Мол, не те портреты висят в их школах! Да и воспитание всех детей в России, по ее мнению, происходит не так, как ей хочется:

«В 2023 году на «патриотическое воспитание детей», поддержку государственных школьных движений и организацию милитаристских мероприятий из федерального бюджета выделена сумма в 46 миллионов долларов США».

Не пойму, почему сумма указана в американских долларах, и где она откопала выражение «милитаристские мероприятия», однако зависть в её словах проскальзывает явно. Местные толстосумы из властных кабинетов такими средствами из бюджета баловать болгарских детей не привыкли.

Как и обычно, в таких случаях, за очередным русофобским доносом стоят самые отвратительные человеческие пороки – зависть и скудоумие.