Больше трех не собираться: киевлянам устроили «свято» строгого режима

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Новости Украины

Со вчерашнего дня и до 25 августа в Киеве запрещено проведение любых массовых мероприятий – от митингов и шествий до праздничных гуляний и концертов. Решение об этом приняла военная администрация украинской столицы.

Также киевской мэрии на эти дни поручено привлечь «минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева».

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В связи с чем, опять же впервые за 30 лет административно-политический центр Киева и улицы вокруг него будут напоминать съемочную площадку какого-нибудь постапокалиптического фильма – город без людей.

Правительственный квартал, предприятия и офисы в центре Киева в принудительном порядке отправляют на удаленку на целую неделю. Причина – не вновь пошедшая вверх ковидная статистика, а угрозы усиленных ракетных ударов со стороны России, которых у Зеленского опасаются именно в эти дни.

И чтобы окончательно добить киевлян, на все дни праздников еще и сократили время работы метро – после девяти вечера оно работать не будет. Правда, как заверили у Кличко, в режиме бомбоубежища метрополитен будет работать круглосуточно, а то мало ли чего.

Такие предосторожности со стороны власти можно было бы счесть не вовремя случившимся приступом острой паранойи, если бы не серьезные мины украинских разведчиков из ГУР Минобороны.

«В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте, и речь не только о привязке к дате. Сейчас все много говорят о дне независимости, хотя, безусловно, этот фактор надо учитывать. Но Главное управление разведки сообщало, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий», – говорит спикер ГУР МО Украины Андрея Юсова .

Ждут «вооруженных провокаций со стороны противника ко дню независимости 24 августа» и в украинских ВВС. А вездесущий секретарь СНБО Данилов поведал о готовящихся на 24 число провокациях лично против Зеленского.

«Я думаю, хотел бы агрессор бить по Раде, Кабмину и Банковой, не ждал бы каких-то дат. А так вымерший центр столицы на праздники продемонстрирует, что массового страха можно добиться не тратя дорогостоящие ракеты», – комментирует чиновничью бдительность местный политик из Одессы Вячелав Азаров.

Наблюдатели уже успели отметить, что такие драконовские меры применяются впервые за все годы существования независимой Украины. Как впервые свято незалежности будет праздноваться в таком эконом-режиме – ни тебе фейерверков с салютами, ни военных парадов, ни прохождения боевой техники по Крещатику, ни концертов звезд эстрады, ни пивных фестивалей, которыми баловали киевлян и гостей столицы в прежние годы. В общем, свята не будет, громадяне, можете расходиться.

Жиденькую программу празднований намедни озвучил главный по культурке – профильный министр Александр Ткаченко. По его словам, правительство утвердило торжественные поднятия флага на присутственных местах – в день этого самого флага 23 августа.

А еще – очередное издевательство на недоуничтоженным советским монументом «Родина-мать», со щита которой в следующем году уже наметили отпилить советский герб. В этот раз злополучный монумент обеспечат жовто-блакитной подсветкой, чтобы в темноте было хорошо видно по всему городу.

Гвоздем программы станет анонсированная замена главного знамени Украины, установленного на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (бывшего Музея истории ВОВ). Этот флагшток является крупнейшим на Украине – его высота почти 90 метров, вес – 32 тонны, а размер полотна флага – 16 на 24 метра.

«Главное знамя Украины поменяют ко дню государственного флага. Коммунальные службы Киева на несколько часов приспустят главный государственный флаг Украины, установленный на территории мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», – говорится в сообщении пресс-службы киевской горадминистрации.

Ну и так, по мелочи: в Софии Киевской церковники всех конфессий помолятся за Украину, а на Крещатике выставят «уничтоженную в боях российскую военную технику». Ту самую горе-выставку, которую украинцам недавно отказалась согласовать мэрия Берлина.

Впрочем, несмотря на столь скромную программу, пафоса украинским чиновникам не занимать. Послушаем уже упомянутого Ткаченко:

«В этом году день независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас продолжается война и оккупанты неистовствуют от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом. Сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу».

Ну а пока с победой не складывается, празднования тихие. Небывалое дело – Кабмин даже умудрился сэкономить на главном празднике страны.

«Фактически на день независимости тратятся очень незначительные средства, которые идут на акции, без которых мы не можем обойтись, чтобы не оплатить. Потому это несравнимые суммы по сравнению с тем, как мы праздновали 30-летие. Сегодня многое делается на добровольных началах», – заверил Ткаченко.

И хотя саму смету публике не показывают, однако, судя по кислым физиономиям причастных суммы там и правда копеечные. Не удивлюсь, если впервые в незалежной истории в ходе освоения праздничного бюджета не удастся ничего «распилить» и положить в карман.