Бортник: России не нужно китайское оружие, чтобы воевать Украиной
У Москвы нет необходимости закупать оружие за границей, поскольку ее ВПК способен производить все необходимое.
Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий поинтересовался, не захочет ли Россия после грандиозного военного парада в Пекине приобрести у КНР новые виды оружия и применить их на Украине.
«Нет [У РФ] необходимости покупать китайские вооружения напрямую. Есть необходимость в технологиях, запчастях», – сказал Бортник.
По его словам, России нет смысла покупать те же танки и самолеты, поскольку у нее масса производственных мощностей, которые по сей день не загружены на полную.
«Сейчас они работают на 40, 50, 70%. Они не загружены из-за нехватки финансирования. Денег просто не хватает на развитие этих производств, как у нас, кстати. И не хватает технологий, запчастей из-за санкционных ограничений. Причём уже эти образцы вооружения все есть, разработаны, люди есть, станки под них, всё под них. Поэтому я не думаю, что Россия может нуждаться в закупке у Китая каких-либо вооружений.
Какие-то образцы автотехники – да, какие-то экспериментальные вещи – возможно, да. А так – в основном запчасти, технологии, а из них уже россияне на своей территории сделают то, что им нужно», – подчеркнул политолог.
