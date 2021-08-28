Бортник: Закулисно уже называются города Востока Украины, где «разморозят» конфликт

28.08.2021 18:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

До Нового года Украина никого интересовать не будет, поскольку между РФ и США идут активные переговоры по «женевским соглашениям», итогом которых будет решение украинского вопроса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня неактуальна. Условно говоря, даже подготовка этого визита (Зеленского в США – ред.), документов каких-то, договоренностей – никто в Вашингтоне сегодня серьёзно заниматься не будет», – сказал Бортник.

Кроме того он напомнил, что существует «ограничитель» в виде закулисного диалога между США и Россией по реализации соглашений, принятых на саммите в Женеве.

«И фактически отсутствие США на «Крымской платформе», низкое политическое присутствие, демонстрация того, что пока идут эти переговоры, США что-либо серьёзного делать по Украине, серьёзного, что могло бы трактоваться Россией как срыв переговорного процесса, какой-то маркер эскалации, не будут. Визит важный мог бы быть, но в самое худшее время он попал. И вопрос даже не лето, а Афганистана и Женевского процесса, прежде всего», – объяснил политолог.

«До Нового года в американо-российских отношениях будет относительная стабильность с ситуативными обострениями, но все будут ждать, как будет развиваться переговорная ситуация. …Если не договорятся ни о чём, то Украина может быть снова разморожена, конфликт на Востоке может быть разморожен. Уже сегодня за кулисами звучат города на Востоке Украины, ситуация вокруг которых может обостриться. Я не буду сейчас называть их в эфире, уже передаются сигналы. Если договорятся, то, может быть, просто Украину оставят в стабильности относительной, и это может быть золотое время для Зеленского – это один вариант. Если договорятся очень далеко, очень глубоко, то Зеленского могут поменять», – спрогнозировал Руслан Бортник.