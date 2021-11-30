Бортник: Зеленский перешел на очень злопамятные личности. Его ждет эмиграция

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Новости Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский решит баллотироваться на следующий срок и не сможет одержать победу, ему придется покинуть страну.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за время своего правления Зеленский «насолил» многим людям, которые не простят ему поражения.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», – сказал эксперт.

«И сейчас много, где перешло на личности. Даже не те, о которых мы говорим (о Медведчуке или о ком-то еще), а 400 человек контрабандистов, воры в законе – много где перешло на личности. Незаметные, но очень тяжелые, злопамятные и злые личности», – заявил Бортник.