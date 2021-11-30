Бортник: Зеленский перешел на очень злопамятные личности. Его ждет эмиграция

30.11.2021  11:35 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский решит баллотироваться на следующий срок и не сможет одержать победу, ему придется покинуть страну.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент Украины Владимир Зеленский решит баллотироваться на следующий срок и не сможет одержать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам эксперта, за время своего правления Зеленский «насолил» многим людям, которые не простят ему поражения.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло», – сказал эксперт.

«И сейчас много, где перешло на личности. Даже не те, о которых мы говорим (о Медведчуке или о ком-то еще), а 400 человек контрабандистов, воры в законе – много где перешло на личности. Незаметные, но очень тяжелые, злопамятные и злые личности», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть