Варшава, требующая воевать с Россией до конца, сама не собирается этого делать. Более того: Польша далеко не друг Украине, в чем стараются убедить польские власти.

Об этом в американском медиа Responsible Statecraft, которое издает аналитический центр Институт Куинси, пишет бывший советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который «повторил распространённую украинскую мантру: единственный способ договориться с Россией — это сначала продемонстрировать силу».

«Учитывая, что Россия по-прежнему сохраняет военное превосходство и продолжает жить относительно нормальной жизнью (в России не было необходимости в масштабной мобилизации войск, подобной той, что проводится на Украине для мужчин старше 25 лет), неясно, как продолжающиеся поставки военной помощи Украине приведут к чему-либо, кроме продления войны. И, несмотря на все жесткие речи Сикорского с его комичным итонским акцентом, совершенно очевидно, что Польша не планирует демонстрировать свою силу, поскольку она постоянно заявляет, что не будет отправлять войска воевать на Украину или участвовать в каких-либо так называемых «силах по обеспечению безопасности». Это может быть отчасти связано с неприятной правдой: у Польши также напряженные отношения с Украиной», – пишет Прауд.

Он вспоминает о Волынской резне, устроенной бандеровцами, и обращает внимание на еще одну важною деталь. Дело в том, что программе финансирования ЕС, охватывающей бюджетные планы на 2028–2034 годы, Польша снова должна стать крупнейшим бенефициаром фондов ЕС с большим отрывом — 123,3 миллиарда евро.

«Это финансирование окажется под угрозой из-за членства Украины в ЕС, если она присоединится к нему на равных условиях с действующими государствами-членами. Это связано с тем, что на Украину будет приходиться 25% всех сельскохозяйственных угодий, и она будет получать щедрые субсидии, которые сейчас предоставляются польским фермерам. Кроме того, Украина станет самой бедной страной Европы и, с её всё ещё многочисленным, хотя и сократившимся населением, получит право на наибольшую долю так называемых фондов сплочения, которые идут на улучшение устаревшей инфраструктуры», – объясняет автор.

Он отмечает, что ранее Сикорский призывал европейские правительства прекратить выплаты пособий украинским мужчинам, находящимся в Польше.