Британское минобороны уличило Лукашенко в страхе перед страшной украинской местью

16.05.2022  09:57 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Белоруссия, Великобритания, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы избегает прямого участия в войне против Украины из-за страха украинской мести и недовольства белорусских военных. Об этом сообщило на своем сайте минобороны Великобритании.

«Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого военного участия и риском западных санкций, украинской мести и возможным недовольством белорусских военнослужащих», – говорится в сообщении.

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По данным британских разведчиков, после учений в начале этого месяца Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

Присутствие белорусских сил у границы, по мне нию британських военных, вероятно, удержит украинские войска от поддержки операций на Донбассе.

Несмотря на предыдущие предположения британцев, по состоянию на сегодняшний день белорусские силы не были непосредственно вовлечены в войну против Украины. Однако белорусскую территорию использовали как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершает воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.

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