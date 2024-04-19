Брюссель и Анкара переругались из-за турецкого аналога ЛДНР

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Лидеры Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе в разделе, посвящённом взаимоотношениям с Турцией, акцентировали необходимость решения проблемы Северного Кипра на основании параметров ООН.

Турция больше не является управляемым партнёром ЕС, и отношения Брюсселя с Анкарой будут и дальше ослабевать, делает вывод турецкое издание medyascope.tv.

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«ЕС стратегически заинтересован в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье и в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Турцией», – говорится в итоговом документе саммита.

При этом делается оговорка:

«Для дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Турцией лидеры ЕС подчеркнули важность возобновления и достижения прогресса в переговорах по кипрскому урегулированию». ЕС выражает «свою полную приверженность всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы в рамках ООН и в соответствии с ценностями ЕС».

Иными словами, перед Турцией выставляют условие демонтажа Турецкой Республики Северного Кипра и восстановление суверенитета Республики Кипр, входящей в ЕС, над всем островом.

Министерство иностранных дел Турции жёстко отреагировало на этот пассаж Брюсселя, охарактеризовав его как «новый пример отсутствия у ЕС стратегического видения Турции и мировых событий».

«Мы никогда не примем увязывание кипрской проблемы с достижением прогресса в отношениях между Турцией и ЕС. Необходимо отказаться от подхода, который сводит многогранные отношения Турции и ЕС к кипрскому вопросу. Такое мышление не может внести позитивный и конструктивный вклад в кипрскую проблему или другие региональные и глобальные проблемы», – говорится в заявлении Анкары.

Последовала и реакция Турецкой Республики Северного Кипра.

«Похоже, что в этом заявлении отражена настойчивая позиция ЕС, занимающего полностью прогреческую позицию по Кипру, в стремлении вмешаться в кипрский вопрос. Мы считаем целесообразным еще раз подтвердить, что мы не можем согласиться на какое-либо вмешательство в кипрский вопрос ЕС и его институтов, которые являются главными виновниками статус-кво, который подвергает турко-кипрский народ изоляции и предлагает грекам зону комфорта», – говорится в заявлении.

По мнению турецкого посла в отставке Селима Кунеральпа, ЕС своим заявлением показал, что больше не рассматривает Турцию как управляемого партнёра.

«Турция, с точки зрения Брюсселя, больше не является партнером, с которым нужно обращаться», – сказал Кунеральп.

Он отметил, что отношения между Анкарой и Брюсселем будут медленно ослабевать, и это негативно скажется на экономике Турции.

«Я думаю, что это заявление о результатах – это не то, от чего можно отмахнуться, сказав: «В этом нет ничего нового». Мы также скоро увидим экономические последствия этого заявления. Я также думаю, что в такой атмосфере число инвесторов из Европы может уменьшиться», – резюмировал он.